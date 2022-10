Pilar es propietaria en el edificio de Logroño sin calefacción este invierno: "Hay quien debe ya 25.000 euros"

La junta de vecinos de una comunidad de la calle Huesca de Logroño decidió el pasado 26 de septiembre tomar la difícil decisión de no encender la calefacción durante el próximo invierno.

El argumento es el importante incremento de las facturas previsto por el precio del gas, aunque en el portal de vecinos hemos encontrado más explicaciones.

Según nos cuentan en un principio, con los precios actuales de la energía, el recibo de la comunidad se les dispararía a 500 euros mensuales y no todos los vecinos pueden afrontar esa cantidad tan elevada. Solución: no habrá calefacción central. Por ello, muchos de los propietarios del inmueble han comenzado a comprar otro tipo de aparatos para calentar sus viviendas.

En los micrófonos de COPE algunos vecinos de este inmueble en calle Huesca 82, justifican la situación y nos explican con detalle el escenario real de esta comunidad de vecinos. Nos cuentan que hay deudas de hasta 25.000 euros y los altos recibos de los próximos meses se sumarían así a las deudas ya pendientes y con difícil solución.

Pilar no oculta su pena porque es conocedora de que muchos vecinos no pueden hacer frente a estos gastos pero también entiende que el edificio ha llegado a esta situación precisamente como consecuencia de las deudas acumuladas.

Pilar nos cuenta en COPE que ya se está preparando para el invierno. Tiene radiadores en el trastero que compensarán la falta de calefacción. No quiere que sus nietos y su marido enfermo pasen frío.

En el portal de este edificio también nos hemos encontrado con Arlena. Está nerviosa, indignada y muy preocupada. No sabe cómo pasará el invierno con su hija de tan solo 13 meses. Nos cuenta que ha decidido cerrar la vivienda a cal y canto para evitar perder temperatura.

Nos cuenta que le prestarán radiadores de luz pero sabe que tampoco es una solución porque tendría que hacer frente a una factura altísima.

Ella es inquilina. Prácticamente el 80% de los vecinos viven de alquiler y no tienen voto en las reuniones de vecinos. Arlena se enteró por el cartel que lo anuncia en el tablón de anuncios de la comunidad de vecinos.

Arlena teme la llegada del frío y no confía en que haya un cambio de decisión. Se plantea alquilar una habitación para pasar que su hija pase el invierno de forma confortable.

La decisión, comunicada en un cartel en la puerta: "No habrá calefacción este invierno", es el tema de conversación de los vecinos del inmueble en el que no solo hay viviendas familiares, también algunos negocios como una academia de inglés o un despacho de abogados. Uno de los trabajadores del despacho aseguraba a COPE que entienden la medida adoptada por los vecinos porque "puede que haya vecinos no paguen y los que a su vez están pagando pues no querrán poner lo de aquellos no van a pagar, con lo cual entiendo esta postura de que un 70 o un 80 por ciento haya tomado esta decisión".

Este inmueble, de unos 50 años de antigüedad, cuenta con calefacción central y, de momento, no hay contadores individuales.