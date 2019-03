Patrick Thomas y Lorenzo Caprile en las XXV Jornadas de Diseño

El gerente de la ADER, Javier Ureña, acompañado por la directora de la ESDIR, Mónica Yoldi, han presentado esta mañana las XXV Jornadas de Diseño de La Rioja que se celebrarán desde mañana miércoles al viernes 15 de marzo, en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Diseño.

Durante estos tres días, La Rioja contará con destacados ponentes de carácter internacional de las más variadas disciplinas como el iconografista internacional, Patrick Thomas, el diseñador de moda, Lorenzo Caprile, o el premio nacional de fotografía, Javier Vallhonrat. Las jornadas se dirigen al público en general y son de carácter gratuito.

En su XXV aniversario las jornadas de diseño contarán también con cuatro exposiciones paralelas y dos talleres multidisciplinares de diseño para los alumnos de la Escuela Superior, en los que participarán Patrick Thomas, Taller enBlanco, Noelia Lozano, María Barros y Yonoh.

Las Jornadas de Diseño cumplen 25 años convertidas en las Jornadas con más antigüedad que se celebran en España de forma ininterrumpida, ha explicado el gerente de la ADER. Su objetivo es acercar las últimas tendencias en el campo del diseño, tanto a profesionales como a las empresas riojanas, y permitir conocer de primera mano experiencias empresariales destacadas. Además, suponen un complemento eficaz a la formación reglada de los futuros profesionales de diseño y contribuyen a situar a La Rioja como un referente en el ámbito del diseño.

"Estos encuentros favorecen el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas y nos permiten avanzar en el debate sobre la aportación del diseño a la mejora de la competitividad de las empresas, pero también como valor cultural", ha explicado Javier Ureña.

Esta actividad está organizada por la ESDIR, la ADER a través de su Centro de Diseño Integral (CEdiR) y la Consejería de Educación, Formación y Empleo, con la colaboración de Dinastía Vivanco y el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de La Rioja.

Programa de las XXV Jornadas de Diseño

Miércoles 13 de marzo

12.30h: Inauguración

12.30h: Conferencia de Patrick Thomas. Después de co-crear el estudio multidisciplinario barcelonés “La Vista” en 1997, el artista gráfico abre su primer taller de serigrafía en Barna y años después en Berlín. Desde 2013, el iconografista internacional enseña en la Stuttgart State Academy of Art and Design, una actividad que no deja de alimentar su práctica personal y le impulsa a explorar otros formatos de expresión. Su trabajo se ha utilizado para ilustrar reseñas de libros y artículos de opinión en el New York Times.

19.00h: Conferencia de Juan Manuel Bonet + Andrés Trapiello

Juan Manuel Bonet es crítico de arte y literatura, comisario de exposiciones y poeta español. Ha sido director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid y del director del Instituto Cervantes y comisario de exposiciones como las retrospectivas de Pablo Picasso, Juan Gris, Giorgio Morandi y Tarsila do Amaral, además de ser un enamorado del mundo de la edición, del diseño gráfico, la fotografía o el cine.

Por su parte Andrés Trapiello es autor, editor y traductor español con producción literaria en poesía, novela y ensayo. Ha preparado ediciones de Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, José Bergamín, Manuel Machado, Ramón Gaya o Ramón Gómez de la Serna, entre otros. Dirigió la editorial Trieste con Valentín Zapatero, y en la actualidad dirige la colección La Veleta, de la editorial Comares, Granada.

22.00h Varietés (Sala Negra). Música: Kind Of Two; Moma; Ana Rita Izquierdo; Rodrigo González y Armata

Jueves 14 de marzo

9.30h: Conferencia de Yonoh, estudio multidisciplinar formado por Clara del Portillo y Alex Selma, que se caracteriza por sus diseños sencillos a la par que funcionales, en los que cada detalle está planificado minuciosamente. Su trabajo ha sido reconocido con premios tan prestigiosos como Red Dot, IF design award o Wallpaper.

11.00h: Acto de graduación

12.30: Conferencia de TarruellaTrenchs Studio, equipo multidisciplinar de profesionales con una trayectoria que combina más de 40 años de experiencia y más de 100 obras por todo el mundo que llevan su firma. Las premisas de Tarruella Trenchs, cuya sede está en Barcelona, comienzan con un estudio y respeto del pasado con miras al futuro, todo con la intención de crear espacios que produzcan emociones. Esta filosofía les ha llevado a conseguir numerosos premios y reconocimientos internacionales. Entre sus trabajos más destacados se encuentra el afamado restaurante el Celler de Can Roca.

19.00: Moruba + Josep Maria Mir

Moruba es un estudio de diseño gráfico fundado en Logroño en el año 2008 cuyo trabajo se centra en la realización de proyectos en torno al diseño de packaging, al diseño de identidad corporativa y al diseño editorial. Sobre todo han realizado proyectos de diseño de etiquetas de vino y cerveza, entre las que destacan el diseño para las etiquetas de la cerveza artesana riojana ‘Mateo & Bernabé and friends’ y el diseño de las botellas del vino ‘Libalis’, entre muchos otros. Su trabajo cuenta con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

Josep Maria Mir es una de las personalidades más interesantes del panorama nacional del diseño de marcas. Su historia está muy ligada a la propia historia y evolución del diseño gráfico en España, en concreto el diseño de imagen gráfica, y es que lleva más de 30 años como Director Creativo de una de las consultoras de branding más antiguas y presentes de España, SUMMA, donde han nacido alguno de los iconos más reconocibles de nuestro país.

20.30: Visita guiada a la exposición “(Súper)vivencias. El arte de diseñar lo cotidiano”.

Viernes 15 de marzo

11.00 horas: Conferencia del diseñador de moda Lorenzo Caprile. Se formó como modisto en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. En 1993 inaugura su propio taller en Madrid, especializándose en moda nupcial y de ceremonia. Desde 2012, Caprile es también figurinista de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Ha recibido numerosos premios y galardones como el premio Ceres de Teatro 2013 al mejor vestuario, el premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 2014 o la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes que concede el ministerio de Cultura.

11.00 Varietés (Esdir): Nerea Simón, Slika, David Da Cruz, Mai Arratia Studio y Javier Arregui.

12.30h: Conferencia del fotógrafo Javier Vallhonrat. Especializado en el mundo de la moda desde finales de los años 70, saltó al escenario internacional en 1981, cuando publicó su trabajo en revistas como “Vogue”, “Lui” o “Vanity”. Ha llevado a cabo a lo largo de su carrera una extensa reflexión formal, profundizando en el estudio de la fotografía como objeto de reflexión artística, explorando sus límites como lenguaje, y haciéndolo dialogar con la pintura, el vídeo, la performance, la palabra o la instalación. Entre sus múltiples galardones se cuentan el Premio Nacional de Fotografía (1995) y el Premio PhotoEspaña en la categoría nacional (2007).

13.45: Vermú Torero

Exposiciones

La caja amarilla. Exposición de TFE. Sala Grande ESDIR. Del 11 de marzo al 7 de abril.

Paseo de la Tipografía. Centro Fundación Caja Rioja-Bankia. Del 13 de marzo al 14 de abril.

(Súper)vivencias. El arte de diseñar lo cotidiano. Sala Amós Salvador. Del 7 de marzo al 19 de mayo.

Design Store. Viernes 15 de marzo en la ESDIR.