¿Te sabes la normativa que tienes que cumplir si conduces un patinete eléctrico?

La policía multa a 18 patinetes eléctricos al mes en Logroño desde el 1 de enero de este año han superado las 70 sanciones... Este crecimiento responde a dos cosas: cada vez hay más monopatines eléctricos circulando por Logroño, el año pasado había más de 2.100 patinetes; y el Ayuntamiento ha decidido poner el ojo en la correcta circulación... Te recuerdo que no son juguetes, alcanzan velocidades de hasta 30 kilómetros hora... el concejal de Interior, responsable de la Policía Local, Francisco Iglesias, ha señalado que esta campaña de concienciación pretende evitar que los Vehículos de Movilidad Personal se conviertan en un problema en vez de ofrecer un servicio barato y eficaz. “Los patinetes están en el punto de mira para corregir, no para sancionar”, ha asegurado Iglesias quién resalta que “no pueden entrar por el paso de peatones y circular por la acera para evitar un semáforo, por ejemplo”.

La normativa que regula los patinetes no es precisamente algo nuevo, lleva en vigor desde el año pasado aunque los primeros meses eran formativos... es decir, no te multaban pero si te llamaban la atención, ya desde finales de enero de este año la DGT anunció que ya tienes que saberte toda la normativa y aquí en Logroño, denuncian desde la Consejería, no se está cumpliendo: “todos vemos dos personas en un patinete, vemos que no van con los elementos reflectantes, que van sin cascos, sin la luz correspondiente...”.

Los patinetes eléctricos están en el punto de mira en Logroño

Javier Jaramillo se pasa el día entre patinetes, trabaja en un taller en Logroño, Electricos VIP, al que cada día acuden clientes con dudas sobre la normativa: “llevar el casco y el chaleco, sobre todo por la seguridad de uno mismo”, explica a COPE Jaramillo, “no puedes ir por la acera ni por el paso de peatones... y por supuesto, no puedes beber alcohol noi ninguna sustancia, no es recomendable ni legal”.





Y muy atento a cumplir con esta normativa porque ahora los patinetes se catalogan como Vehículos de Movilidad Personal por lo que cometer infracciones de tráfico con ellos acarrea multas importantes y te pueden quitar puntos del carnet de conducir. También tienes que tener una cosa en cuenta: tu patín debe estar homologado por la Dirección General de Tráfico y “lleva una pegatina en la que describe modelo y marca y un código que está en la base de datos de la DGT”, y si tu patín es más antiguo, aún puedes usarlo “hasta enero de 2027”.

Por esto hay que tener cuidado dónde y a quién le compramos un patinete eléctrico, sobre todo si es de segunda mano. La clave siempre, dice Javier, llevarlo a que lo mire “un taller especializado, y si vemos algo, no lo compres”.