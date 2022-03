Un centenar de camiones recorren Logroño: El sonido de los cláxones y los aplausos retumban por las calles

Un centenar de camiones han recorrido este jueves el centro de Logroño para protestar contra el alza de los carburantes y los márgenes de los operadores, en una manifestación incluida en la huelga de transportistas iniciada hace once días.

La protesta se ha iniciado en la estación de servicio de La Grajera, para recorrer después la circunvalación de LO-20, entrar en la ciudad por avenida de Burgos y transitar a baja velocidad por Marqués de Murrieta, Gran Vía, Vara de Rey, Muro del Carmen, avenida de la Paz y salir hacia la LO-20 hasta La Portalada.

El sonido de los cláxones ha retumbado por las calles del centro de Logroño durante la marcha, que ha transcurrido sin incidentes. Patrullas de Policía Nacional y Local han regulado el tráfico y han escoltado a los manifestantes, que llevaban en sus camiones banderas de España y La Rioja y carteles con frases como "Más ayudas para el que trabaja y menos al vago" y "Profesionales del transporte en defensa de nuestros derechos", entre otras.

Transportistas riojanos que secundan el paro del sector han señalado este jueves que esperan "poca cosa" de la reunión prevista con el Gobierno y han mostrado, por ello, que están dispuestos "a seguir parados hasta que se consiga algo que de verdad merezca la pena, y que sea un trabajo digno y rentable".

Así lo ha afirmado esta mañana la portavoz del grupo de transportistas que están realizando el paro en La Rioja, Raquel Planchuelo, momentos antes de iniciar la marcha del día de hoy.

"No se está pidiendo nada disparatado -ha afirmado Planchuelo- simplemente se está pidiendo que les atiendan y que se sienten a hablar con ellos y a negociar. No están cometiendo ningún crimen ni se está pidiendo que suelten 20.000 millones de euros, como a algún otro Ministerio".

Sobre la oferta de 500 millones en ayudas para el sector, ha reseñado que "no hay nada concreto, soltaron esa cifra que suena muy bonita, pero tampoco hay nada concretado, ni en cómo se van a repartir ni en quién se va a llevar realmente esas cantidades". Y a ello ha sumado que "si, a continuación, dice que van a soltar 200 millones para que los chavales vayan al teatro, parece una tomadura de pelo".

"Es que -ha añadido- se puede dar la paradoja de que algún transportista no pueda tener nada para darle a su hijo, para mantenerlo, y que luego, el Gobierno le dé al chaval 400 euritos para irse a un concierto. Que nos parece muy bien que se apoye a la cultura, pero nos suena a chiste".

En general, se sienten apoyados por la gente, aunque ha señalado que "hay un poco de psicosis colectiva, de decir que me llevo cuatro paquetes de leche cuando de normal gastas uno a la semana o al mes, y ahora te llevas cuatro por si acaso, o cuatro de macarrones, es lo mismo que pasó con el papel higiénico en la pandemia".

A su juicio, "los grandes almacenes sí tienen reservas, pero van racionándolas y sacándolas con cuentagotas", y ha puesto como ejemplo que "ayer por la mañana, Mercadona aquí en Logroño tenía todas las estanterías llenas".

Y si bien ha reconocido que "puede haber sitios donde llegue menos abastecimiento que a las grandes ciudades, no creo que tampoco vaya a ser para tanto", porque, como ha incidido "todos estamos viendo cómo se están mandando convoyes de camiones escoltados". "Lo que sí es verdad es que la gente se queja de que no hay servicios mínimos, pero como la administración se está empeñando en que esto no es una huelga, no se pueden establecer, es el pez que se muerde la cola", ha subrayado Raquel Planchuelo.

Con todo, la portavoz de los transportistas en paro ha asegurado que "los ánimos de la gente están en seguir hasta que se consiga algo que de verdad merezca la pena, y que sea un trabajo digno y rentable, porque para perder dinero, mejor estamos parados, y el ánimo es de seguir parados".

Entre las medidas que reclaman, ha recordado que está "que el gasto de combustible, que es del 30% o más del gasto total, se vea que efectivamente baja". También ha apuntado que "se controle de verdad los porcentajes de los grandes operadores y agencias, para que vayan a quien realmente hace los portes, porque todos tenemos que ganar, pero una cosa es ganar y otra son los abusos y que, quienes nos jugamos la vida al volante, nos llevemos las migajas".

A ello ha sumado igualmente "que la carga y descarga no la realice el camionero, cuando no le corresponde; que se controlen los cabotajes de las empresas extranjeras, con condiciones más ventajosas que los camioneros españoles; o que se controlen las toneladas".

Por último, Raquel Planchuelo no ha podido confirmar si mañana se va a realizar la marcha habitual durante toda esta semana, ya que, "primero, vamos a estar pendientes de la reunión del Ministerio", además de la convocatoria este viernes en Madrid tanto de una manifestación de la plataforma como de una asamblea de Atradis, dos citas a las que tienen previsto acudir los transportistas riojanos.