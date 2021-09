El parlamento de La Rioja pide "toda la ayuda" a los municipios afectados de La Palma

El Parlamento de La Rioja, en una declaración institucional leída al inicio del pleno de hoy, ha instado al Gobierno de La Rioja a ofrecer, en colaboración con el Gobierno de Canarias y en nombre del pueblo riojano, toda la ayuda a los ayuntamientos de los municipios más directamente afectados por la erupción volcánica en La Palma.

En la declaración, leída por el presidenta del pleno, Jesus María Garcia, éste ha recordado cómo el pasado domingo, 19 de septiembre de 2021, y tras varias semanas de una actividad sísmica cada vez más intensa, entraba en erupción la zona de Cabeza de Vaca, en la isla de La Palma.

Declaración Institucional en apoyo a la Isla de La Palma:

"El paso de las coladas de lava en su recorrido desde la cumbre hasta el mar sigue dejando, como consecuencia, la destrucción de viviendas, más de 300 hasta el momento, la pérdida del modo de vida de numerosas familias y una sensación permanente de incertidumbre que mantiene a todos los canarios y al país entero con el corazón encogido y deber ser minimizada por la acción coordinada de todas las administraciones. El Parlamento de La Rioja envía un mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera en estos momentos de gran preocupación, máxime ante el riesgo inminente de que la lava alcance el mar y pueda crearse una nube tóxica Trasladamos todo nuestro apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. El dolor, angustia y desesperación que sienten, lo sentimos también nosotros. El Parlamento de La Rioja ha destacado también la respuesta del pueblo de La Palma, su ejemplo de civismo con el que, en unos momentos muy duros, ha asumido las recomendaciones de las autoridades priorizando la seguridad personal y colectiva. Es una lección para todos. Ha agradecido y destacado el trabajo incansable que desde el pasado domingo están desarrollando los equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. Gracias por permanecer al lado de cada persona; gracias por su vocación, por su entrega, por su valentía y por su esfuerzo. Ha reseñado cómo todas las instituciones del archipiélago no han tardado en ofrecer los medios de los que disponen para aportar su grano de arena frente a esta emergencia y agradecemos la ayuda que ya han adelantado las principales instituciones de España y Europa. Por todo esto, el Parlamento de La Rioja envía un mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera en estos momentos de gran preocupación. Traslada todo su apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. El Parlamento de La Rioja felicita y agradece el trabajo incansable que están desarrollando los equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. Además, entregará una donación económica al Cabildo Insular de la Palma. En concreto, la Mesa del Parlamento aprobó destinar 6.000 euros para ayuda humanitaria a los afectados por le erupción del volcán de La Palma".

MINUTO DE SILENCIO

La sesión de hoy ha comenzado con un minuto de silencio en el que los diputados, en pie, han recordado a los exdiputados fallecidos Jose Miguel Crespo y Cesar de Marcos. El 'popular' Crespo falleció el pasado mes de agosto a los 69 años tras una larga enfermedad siendo alcalde de Villarta-Quintana, cargo al que accedió en 1987. El socialista César de Marcos Hornos, consejero de Medio Ambiente en el Gobierno regional presidido por José Ignacio Pérez Sáenz (1990-1995), falleció a los 73 años este mes.