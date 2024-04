Opositar es ya la opción favorita de los estudiantes en Logroño

Si le preguntas a un alumno de bachillerato aquí en Logroño qué va a hacer cuando salga del colegio, que no te sorprenda si te dice que va a opositar porque según un último estudio, el 41% de ellos se lo plantea como primera opción. Somos la comunidad autónoma que más alumnos con intención de opositar tenemos.

Es un alza que ya han notado en las academias donde les preparan. Cada vez son más los que se lanzan a la maratón de la oposición. Maria Eugenia es preparadora en Logroño, tiene una academia y desde hace unos años ha visto cómo el número de alumnos que vienen a prepararse una oposición ha crecido bastante..."hemos notado un alza tremenda, sobre todo porque la gente ve que es el momento". La Adminsitración está envejecida y la gente "se huele la tostada, es el momento, hay que opostiar".

El princial atractivo es el de la estabilidad, Una vez conseguida esa plaza, a la estabilidad laboral hay que sumarle buenos horarios, buenas condiciones y conciliación familiar, pero esto supone un sacrificio, porque las plazas no las regalan. Desde la academia de Maria Eugenia, hay algunas oposiciones que son claras favoritas, "vienen buscando sobre todo Policía Nacional, pero en general la gente quiere meter la cabeza como sea". Y es que en tiempos de crisis las oposiciones se convierten en una opción muy atractiva.

Ese 40% de alumnos que se plantean la oposición no son los únicos, el perfil varia mucho y también es la opción de personas que se han quedado en paro o buscan estabilizarse tras una mala racha laboral, por ejemplo "madres que dejaron de estudiar para criar a sus hijos y ahora quieren volver a la vida laboral". Para el que se lo esté planteando hay que saber un par de cosas, para empezar que opositar no es fácil, es todo un sacrificio, y las plaza no la regalan. Raquel lleva unos años ya estudiando judicaturas y asegura que "la clave es tomarselo como un trabajo, yo le he dedicado 8 y 9 horas al día, y previo a un exámen hasta 11".