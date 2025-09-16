Nuevas ayudas para la renovación del parque automovilístico en La Rioja: Hasta 50.000 euros

La Dirección General de Tráfico tiene censados alrededor de 230.000 vehículos en La Rioja. Siete de cada diez, 157.000, supera los diez años de antigüedad. 95.000 tienen entre 10 y 20 años, y 62.200 fueron matriculados antes de 2003.

La edad media del parque automovilístico riojano ha empeorado y se sitúa en los 15,6 años de media, mientras que a nivel nacional se encuentra en los 14,2 años. Son datos del informe elaborado por la consultora Ideauto para la patronal de los concesionarios Faconauto.

no solo compran los particulares

Pese a que envejece el parque móvil, no deja de crecer el número de vehículos. Fíjate, en los últimos 10 años ha crecido en la región un 16%, mientras que la población tan solo lo ha hecho en un 4%, por lo que crece cuatro veces más.

Daniel Rueda, está al frente de de la secretaría general del clúster de la automoción de La Rioja, y explica que debemos tener en cuenta que no solo estos datos hablan de particulares, sino que también entidades y el crecimiento económico de nuestro tejido empresarial son una parte importante para la compra de vehículos.

las ayudas incentivan a comprar

Eso sí, asegura también que las ayudas incentivan a particulares a comprar. Ayudas como el Plan VER son un apoyo fundamental para rejuvenecer los automóviles de los riojanos. Durante ocho meses el Gobierno de La Rioja ha brindado una ayuda de 3.750 euros por compra de vehículo. 819 compradores se han beneficiado y las ventas han aumentado un 20% en La Rioja.

Ahora, en este sentido, el Gobierno Regional ha anunciado una nueva orden para conceder subvenciones, de concesión directa en la que está trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

nuevas ayudas para la venta de vehículos

Serán objeto de esta ayuda los vehículos nuevos y los ‘DEMO’, siempre que estos últimos hayan sido matriculados por el punto de venta hasta 12 meses antes de la fecha de la factura y sea adquiridos en establecimientos comerciales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se hayan adherido al programa de renovación del parque automovilístico.

Los vehículos deben disponer de la Etiqueta Eco o Etiqueta C, con un coste inferior o igual a 50.000 euros (impuestos no incluidos), durante el periodo que se señale en la resolución de convocatoria de las ayudas, siempre que se trate de vehículos M1 (turismos).