Nuestra Señora la Virgen de la Soledad confía en que los logroñeses participen en la restauración de su manto

La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, fundada en 1965, tiene su sede en la Concatedral de Santa María de la Redonda y cuenta con dos pasos, La Dolorosa y su venerada Soledad que procesiona en el Magna Procesión del Santo Entierro con un manto que despierta gran expectación por ser una auténtica joya.

Alfonso Ruiz, Hermano Mayor de esta Cofradía, nos avanza que tras la Semana Santa de este año, el manto de la Soledad será sometido a una restauración integral, más que necesaria, que supondrá un desembolso cercano a los 50.000 euros. La Cofradía confía en que los logroñeses aporten su granito de arena.

Escucha aquí la entrevista íntegra al Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad.

















HISTORIA DE LA COFRADÍA

El 26 de marzo de 1965, tal y como había sucedido en el caso del Sepulcro, los devotos de la Virgen de la Soledad se constituyeron como agrupación dentro de la Hermandad; eran 14 (tantos como portadores de las andas antiguas) y eligieron como primer mayordomo a Estanislao López Romero. Inmediatamente decidieron admitir a nuevos cofrades, de forma que la lista aumentó en pocos días hasta los 57 hermanos. Era camarera de la Virgen la señora Ángela Santa María, que se encargaba de vestirla, si bien el responsable de las joyas, que estaban depositadas en el Banco de Vizcaya, era Nicanor Rivas con la única salvedad «del pendentif de platino y brillantes que la Sra. Vda. de Ulargui entregó al Ilmo. Cabildo» para la Virgen, que estaba bajo la custodia del prior de la Hermandad don José María Millán. Para la procesión del Encuentro del Miércoles Santo 6 de abril de 1966, tenían ya su hábito propio, que consistía en hábito negro con botonadura en color blanco, color elegido igualmente para el capuz y los guantes. La erección canónica como cofradía se remonta al año 1969, año en el que se publicaron sus estatutos con fecha 20 de marzo. Esta nueva cofradía de la Soledad no ha de confundirse, en ningún caso, con la que existió en el convento de Nuestra Señora de la Merced desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX con la denominación de cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santa Cruz en Jerusalén. Dado que la cofradía seguía siendo exclusivamente masculina, en 1971 se pensó en «la creación a su vez de la cofradía femenina o Camareras de la Virgen». Salieron ya en la procesión de ese año, pero no gustó la vestimenta que utilizaron y se paralizó la idea hasta 1978. La década de los setenta, que resultó complicada, trajo también la constitución de sección infantil de la cofradía. No fueron mejores los años ochenta, pero finalmente las aguas se remansaron y la cofradía inició una nueva etapa con estatutos renovados. Para conmemorar el 25 aniversario de la fundación de la Cofradía, en 1990 se decidió dotar a la imagen de una corona, realizada en oro y piedras preciosas por la joyería logroñesa Casa Marcos. Fue bendecida el 11 de abril de dicho año y en realidad se trata de una diadema. Además acometieron la confección y bordado del nuevo guion de la cofradía, diseñado por el hermano Miguel Ángel Rábanos. Otras novedades fueron los cambios introducidos en el hábito y la creación de una banda de tambores que desfiló por vez primera en la Semana Santa de 1992.

PASOS

Nuestra Señora la Virgen Dolorosa

En 1970 se encargó, la talla de imagen de una Virgen Dolorosa en el momento de encontrarse con su Hijo. Esta imagen no gustó, y la Cofradía de Ntra. Sra. La Virgen de la Soledad decidió devolverla al escultor. Fue entonces, en 1971, cuando se encargó a los escultores Sres. Navarro, de Zaragoza, la realización de una nueva Dolorosa que convenció, por sus características y expresiones a toda la Cofradía. Desde ese momento se la conoce como la Dolorosa del Encuentro. Únicamente sale a la calle en esta procesión que se celebra el Miércoles Santo. Tiene 1,70 metros de altura, realizada en madera de abedul, y con manos practicables. Es una imagen entera de talla que eleva sus ojos al cielo.









Ntra. Sra. La Virgen de la Soledad

La Virgen de la Soledad fue donada, junto con el Santo Sepulcro, por la familia Unsain en 1694. Es una imagen de la dolorosa de vestir, únicamente tiene talladas manos y cara, que sale a las calles logroñesas bajo un rico palio de ocho varales. El autor es anónimo y pertenecía a la escuela barroca de finales del siglo XVII. La imagen de La Soledad se presenta a los logroñeses extraordinariamente vestida, destacando entre sus complementos su manto, diseño de Francisco Rodríguez Garrido, profesor de dibujo en el instituto en 1949.

Con unas dimensiones de 4 metros de ancho por 5 de largo se eligió terciopelo negro de Lyon, que sería bordado en oro por las MM. Adoratrices y estrenado el 6 de marzo de 1949. Fue costeado por suscripción popular, destacando el donativo por parte de una señora que de forma anónima donó tres kilos de oro, más lentejuelas del mismo metal y riquísimos encajes.

El palio fue estrenado el 18 de abril de 1962. El diseño de los ocho varales y dosel corrió a cargo de Alfredo Ruiz y las MM. Adoratrices bordaron las caídas del dosel a realce y oro. Fue restaurado, junto con el manto, por las Adoratrices de Madrid en 1990.

El delantal es de terciopelo negro y está bordado a juego con el manto. La saya, de fino encaje, fue restaurada en Valencia en 1990. Para conmemorar el 25 aniversario de la fundación de la Cofradía se decidió dotar a la imagen de una diadema, realizada en 1990 en oro y piedras preciosas por la Casa Marcos Joyero de Logroño. Fue bendecida el 11 de abril de dicho año. Entre otras joyas podemos destacar un rosario, un pendentil y un corazón, de oro. La Virgen también lleva en su pecho la medalla de sufrimientos por la patria, que le fue dada por un oficial de la legión y el bastón de mando de la ciudad de Logroño, donado en el momento de ser declarada alcaldesa de la ciudad. Ntra. Sra. La Virgen de la Soledad es transportada por 48 portadores sobre andas con respiraderos de plata y adornada por candelería frontal, faroles de cola y jarritas para portar el exorno floral. En el año 2009, se estrena el nuevo ajuar de la Virgen donado por particulares.