Mujeres en el mundo rural: "Cuando nosotras emprendemos"

La Rioja cuenta con 13.144 fincas dirigidas por 9.082 son hombres y 4.062 mujeres. Así se refleja en las estadísticas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.

La agricultura, la ganadería, son dos de los sectores donde las mujeres se desenvuelven cada vez mejor aunque, ya ves, que la brecha entre el número de hombres y mujeres al frente de explotaciones agrícolas de La Rioja es evidente.

Pero siempre han estado ahí, en segundo plano. Hace unas décadas tomaron el timón y se pusieron al frente. Incluso emprendiendo.

Ocurre lo mismo en el resto de los sectores laborales en el mundo rural. Tan solo el ámbito sociosanitario y de cuidados está protagonizado por mujeres. En este 15 de octubre, celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural.

No tenían trabajo en Logroño y Mari Carmen Carrillo tomó la decisión. Cogió las riendas de su familia. Su vida y su trabajo estarían en el valle de Ocón. Volverían a sus orígenes y pondrían en marcha un proyecto profesional. Casada con un agricultor, madre de dos hijos ya mayores, el entorno rural no le era desconocido. Sabía que no sería fácil, la mujer en el mundo rural es la gran desconocida a pesar de que su papel siempre ha sido decisivo.

Su granja de gallinas y ocas está situada en Los Molinos de Ocón, una zona muy tranquila, en la Reserva de la Biosfera de La Rioja. Un ejemplo de éxito de emprendimiento rural femenino. Actualmente, su granja produce más de 70 docenas de huevos diarios y en su corral hay más de 1.200 gallinas y 23 ocas.

Granja HUEVOCÓN, es un proyecto familiar, liderado por una mujer que apostó con valentía por el medio rural.

"Nuestro proyecto está basado en la familia, en el trato cercano que queremos ofrecer a nuestros clientes, ofreciendo nuestros huevos sin intermediarios directamente al consumidor final, y en la experiencia que nos da haber vivido desde niños lo que es un gallinero de casa, el poder disfrutar del medio natural", así presenta su forma de vida. Una vida sacrificada pero que le da la tranquilidad que Mari Carmen buscaba para su familia.