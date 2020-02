La mujer ingresada en Logroño por posible coronavirus está aislada a la espera del segundo análisis

El Gobierno de La Rioja permanece a la espera de conocer los resultados microbiológicos definitivos de los análisis realizados a la paciente de la ciudad riojana de Arnedo que permanece ingresada en el hospital San Pedro de Logroño por un caso sospechoso de coronavirus.La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha precisado este lunes, que se han seguido todos los protocolos que marca el Ministerio de Sanidad. "No hay noticias hasta que no hay noticia", ha subrayado Concha Andreu, quien ha recalcado que no tiene confirmación de que los análisis den "negativo o positivo", ya que ha estimado que el estudio puede tardar "más de 48 horas".

Esta mujer, de mediana edad y quien se encuentra aislada en una habitación del hospital San Pedro de Logroño, fue una de las representantes de las 23 empresas riojanas que viajaron la pasada semana a Milán para asistir a la Feria Internacional del Calzado. También se desplazó a la ciudad italiana el alcalde de Arnedo, Javier García Ibáñez, junto a una delegación institucional del Gobierno riojano, formada por cinco personas y encabezada por Andreu, quien ha explicado que no le han comunicado que adopte ninguna medida especial ni tampoco tiene conocimiento de que haya más personas aisladas.

El Gobierno de La Rioja activó ayer el protocolo establecido ante el coronavirus después de que una paciente acudiera a la Fundación Hospital de Calahorra (La Rioja), desde donde fue trasladada en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue atendida por personal sanitario con la vestimenta recomendada cuando se trata de enfermedades infecciosas.