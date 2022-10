Arcéiz (PP): "Que Elisa Garrido vuelva a presentarse a la alcaldía no es una buena noticia para Calahorra"

La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Calahorra, Mónica Arcéiz, ha valorado en COPE Rioja el proceso de renovación que está viviendo su partido a nivel regional. "Estamos muy contentos porque ayer fue un muy bien día para el PP de La Rioja, pero también para todos los riojanos. Por eso quiero felicitar a todos los cargos elegidos este jueves y, especialmente, a nuestra secretaria general, Cuca Gamarra, porque no ha tenido que ser agradable para ella todo este proceso, sin acuerdo y con enfrentamientos, y lo ha resuelto con una visión integradora que va a dar muy buenos resultados", según ha vaticinado la edil.





Arcéiz ha opinado también sobre el reciente anuncio de la actual alcaldesa de la ciudad, la socialista Elisa Garrido, de volver a encabezar la lista de su partido a la alcaldía. Algo que la concejal popular reconoce que no les ha pillado por sorpresa. "Que opte a la alcaldía será lo mejor para ella, pero desde luego no es una buena noticia para los calagurritanos porque no está siendo una buena alcaldesa", ha dicho la concejal popular. "Y solo hay que darse una vuelta por la ciudad para comprobarlo. Algo que valoran los calagurritanos cada vez que salen de su casa, porque Calahorra está mucho peor que hace tres años. Un tiempo que sí le ha servido a Elisa Garrido para posicionarse bien junto a Pedro Sánchez, que la tiene junto a él en su ejecutiva en Madrid después de que votara a favor de entregarle 9 millones procedentes de los ahorros de todos los calagurritanos. Ser alcaldesa le ha servido muy bien a ella, pero ella no ha servido a los calagurritanos. Por eso no es una buena noticia para nuestra ciudad que vuelva a presentarse a las elecciones", afirma Arcéiz.

"Calahorra está extremadamente sucia", añade Arcéiz. "Los que decían que iban a terminar con la mugre, no valdean ni limpian las calles en condiciones. Y en estos tres años, la alcaldesa ha ejecutado los proyectos trabajados por el PP la pasada legislatura; ha anunciado a bombo y platillo la ciudad del embalaje para Calahorra, cuando inmediatamente le tuvieron que desmentir porque ese proyecto no sólo se instalará aquí sino en toda la Comunidad, y los 40 millones de euros anunciados se han quedado en un solo edificio; ha llenado la ciudad de pintadas y se ha hecho muchas fotos que han sido meros engaños a los ciudadanos", ha enumerado Arcéiz, quien sí se ha posicionado a favor del futuro centro de Formación Profesional de la ciudad, pero no en el lugar elegido finalmente. "Quizá en otro lugar nos hubiese salido mucho más barato ese proyecto", ha concluido la portavoz del PP en Calahorra.