1,9 millones de euros en la convocatoria de ayudas al comedor escolar para el curso 2023/2024 en La Rioja

El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de 1,9 millones de euros para formalizar la convocatoria de ayudas de comedor a alumnos de La Rioja (que no tienen la consideración de transportados) de cara al curso 2023/2024.

Estas ayudas, como cada año, se dirigen a alumnos escolarizados en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha informado el portavoz del Ejecutivo riojano, Álex Dorado.

La aprobación del gasto derivará ahora en la publicación, como cada año, de la convocatoria de estas ayudas, con una cuantía máxima de cada tipo de ayuda que será la siguiente: 560 euros para el tipo 1, 280 euros para el tipo 2 y 140 euros para el tipo 3.

La asignación de los tipos de ayuda se realizará de tal forma que corresponda con los tramos de ingresos económicos de renta per cápita del solicitante, donde se produce la principal novedad, en cuanto a la reestructuración de los niveles de renta: así, la ayuda tipo 1 se dará para casos de renta per cápita inferior o igual a 6.000 euros, la tipo 2 para rentas per cápita entre 6.001 euros y 7.000 euros; y la tipo 3 para rentas per cápita entre 7.001 euros y 8.000 euros.

El importe de las ayudas no podrá superar el coste real del servicio de comedor escolar. Estas ayudas actualizan los márgenes anteriores, que oscilaban entre los 4.000 y los 6.000 euros de renta per cápita.

Con ello, en la práctica los aproximadamente 4.000 beneficiarios que ya están dentro de estas ayudas pasan a estar en la de tipo 1, de máxima cuantía, de tal forma que pasarán a pagar 27,8 euros al mes por el servicio de comedor (1,39 euros al día).

Asimismo, losdos tipos restantes amplían los rangos de renta tal y como se ha indicado, con lo que darán cabida a nuevos beneficiarios. Ambas acciones explican el incremento de la partida general de ayudas.

AYUDAS LIBROS DE TEXTO

En materia también educativa, el Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de 632.500 euros para articular la habitual convocatoria de ayudas a la adquisición de libros de texto para el próximo curso.

Estas ayudas, que también establecerán tramos de renta para definir la cuantía en cada caso, servirán para abarcar aquellos libros no incluidos dentro de los programas de gratuidad.