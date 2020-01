El mensaje de una bodega de la D.O.C Rioja a Donald Trump por los aranceles: "Querido presidente..."

"Querido presidente, Donald Trump, al imponer un arancel del 100% a los vinos europeos, está haciendo de nuestros vinos un producto de lujo para los ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, algo aún más deseable". Es el mensaje que envía la bodega Remirez de Ganuza al presidente de EEUU meses después de entrar en vigor los aranceles a los productos españoles como el vino, el aceite o los cítricos.

Dear President @realDonaldTrump by imposing a 100% tarifs to european wines, you are just making our wines a luxury product for US citizens and therefore something even more desirable. pic.twitter.com/6EyZiiGDZC