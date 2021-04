Las mascotas podrán viajar en el autobús metropolitano de La Rioja donde se podrán subir bicis plegadas

La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Infraestructuras, permitirá el acceso de viajeros con sus mascotas y con vehículos de movilidad personal al transporte metropolitano a partir del lunes 3 de mayo.

El Gobierno de La Rioja está trabajando para fomentar la movilidad sostenible a través de la mejora del servicio de transporte público de viajeros. Así, lo ha asegurado el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado Nájera: “Con esta medida buscamos responder a una importante demanda social y cubrir las necesidades de movilidad de los ciudadanos siempre respetando los derechos de todos. Además, queremos seguir atendiendo nuevas peticiones y ser una alternativa eficaz, accesible, segura y de calidad a otros medios de transporte particulares e impulsar de esta forma un modelo de movilidad sostenible que repercuta en la disminución de la contaminación y en el cuidado del medio ambiente”.

Asimismo, ha afirmado que “esta nueva regulación, que ya está implantada en otras ciudades españolas y europeas, está pensada para promover la convivencia entre personas y animales con unos requisitos muy concretos para que el resto de usuarios viajen con confianza y comodidad”.

El servicio no incrementará el precio del billete para aquellos usuarios que suban a bordo con sus animales de compañía aunque la nueva medida establece condiciones específicas para perros y otras mascotas. En el caso de los perros que viajen en trasportín podrán acceder al autobús metropolitano sin restricción horaria.

Sin embargo, los perros que viajen sin trasportín deberán subir a bordo y viajar, en todo momento, sujeto con correa corta (que no supere los 50 centímetros) y con bozal. Además, estará permitido el acceso de los animales todos los días de la semana durante todo el servicio excepto los días laborables entre las 7:30 y las 9:30 horas y entre las 16:30 y las 19:00 horas para evitar así las horas punta. En este sentido, los meses de julio y agosto no habrá limitación horaria.

El acceso al autobús con perros que no viajen dentro de trasportín estará supeditado a la ocupación del vehículo según criterio del conductor y, en todo caso, limitado a un animal por vehículo, aunque esta condición no se aplicará en caso de varios perros que viajen con un mismo dueño. Por su parte, los perros potencialmente peligrosos no serán admitidos en los autobuses metropolitanos fuera de su receptáculo especialmente habilitado.

La regulación también determina las condiciones para otras mascotas que deberán pesar menos de 10 kilogramos y tendrán que viajar en trasportín.

Ante esta nueva medida, el conductor podrá solicitar en cualquier momento que un animal baje del autobús si éste molesta al resto de usuarios, así como limitará el acceso de los animales cuando no haya espacio disponible en el vehículo. Por su parte, el dueño de la mascota será el responsable de vigilarlo en todo momento para no incomodar a otros viajeros y deberá evitar que el animal utilice los asientos.

El nuevo acuerdo regulará también el acceso de vehículos de movilidad personal como bicicletas, que solo estarán permitidas si van plegadas; patinetes eléctricos o monopatines para “fomentar la intermodalidad y propiciar la movilidad activa y sostenible que queremos impulsar desde el Gobierno de La Rioja”, ha declarado Dorado Nájera. El conductor del servicio metropolitano será el que decida, en función de las circunstancias del viaje, los vehículos que pueden acceder al autobús.

Los usuarios del servicio de transporte metropolitano podrán consultar las condiciones en la web del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org/transportes/es/transporte-metropolitano