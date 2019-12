Mañana martes, se abre el plazo para solicitar las becas de movilidad hasta el 3 de enero

Hoy lunes 2 de diciembre, se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la Resolución 215/2019, de 27 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se convocan ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad de La Rioja durante el curso 2019/2020. El plazo para solicitar estas becas de movilidad se inicia mañana, martes 3 de diciembre, y permanecerá abierto hasta el 3 de enero.

El objeto de las ayudas es la financiación parcial de gastos corrientes derivados de la realización de estudios universitarios de grado o equivalentes presenciales para aquellos estudiantes que, cumpliendo los requisitos establecidos en la Orden 2/2013, de 22 de enero, se encuentren matriculados en un centro o universidad española ubicada fuera del territorio de la Comunidad de La Rioja.

No podrán ser beneficiarios de estas becas de movilidad quienes estén realizando estudios que se impartan con carácter presencial en La Rioja, excepto si no han obtenido plaza en las enseñanzas solicitadas por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios.

Además, en la convocatoria se establecen los requisitos académicos (calificaciones medias y porcentajes de créditos aprobados), así como los requisitos económicos relativos a la renta y el patrimonio familiar exigidos para poder optar a las ayudas.

Los estudiantes interesados en realizar la solicitud pueden hacerlo en la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja www.larioja.org, donde también encontrarán la resolución completa, requisitos y documentación necesaria.

El importe total de la convocatoria es de 734.200 euros. La cuantía por beca el año 2019 fue de 1.021,85 euros y en esta convocatoria se pretende que esta cantidad aumente. Por lo tanto, para conseguir este objetivo, la dotación asignada a estas ayudas podrá ser incrementada a lo largo del ejercicio 2020 previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución y sin necesidad de una nueva convocatoria.