Los transportistas riojanos ante los paros en las carreteras: "Miles de euros en pérdidas"

Las protestas agrícolas optan por cambiar de estrategia para evitar ser un problema para otros sectores, y es que los parones en las carreteras tienen una víctima clara: los transportistas.

Es un sector hermano al agrícola, su función es la de llevar los alimentos que llegan al bar o al supermercado y estos parones en carreteras les trastocan toda la logística de transporte, por eso piden que cambien el foco de sus protestas para no verse perjudicados. Lo ha explicado en COPE Rioja Javier Cámara, el Secretario General de la Confederación Española de Transporte de Mercancías donde ha asegurado que “sufrimos las consecuencias de la agenda climática, la subida de los carburantes y la competencia desleal, por eso apoyamos las reivindicaciones pero no puede ser que el transporte por carreteras esté pagando el pato”.

El problema es el tiempo, los camioneros tienen un contador que por ley no les permite conducir de más. Eso quiere decir que si el camión está parado, ese contador sigue corriendo y si cuando llega a su fin y no han llegado a destino, ya no podrán llegar ese día: “existe un tiempo de disposición de conductor independientemente de que conduzca más o menos. Dispone de un tiempo límite y si durante ese tiempo está parado, ya no las puede recuperar”

Cámara ha explicado que el problema supone una escalada de retrasos: si no entregan la carga a tiempo, tendrán que hacerlo mañana cuando ya deberían estar en otro viaje, es un efecto dominó que “complica la planificación del trabajo, es una rueda de problemas e inconvenientes y problema tras problema”.

Se quejan de que el valor de estos transportistas es la fiabilidad de sus entregas, y algunos de los productos que llevan en carga necesitan ser entregados pronto porque son productos perecederos, o productos de urgencia y la realidad es que no todos están llegando a tiempo.

Quién mejor conoce los perjuicios que estos retrasos puedan tener en los empresarios transportistas es David Sáenz, él es Director Comercial del Grupo Arnedo, empresa transportista de aquí de La Rioja, ha explicado en COPE que las pérdidas que registran por culpa de los retrasos son de cientos de “200 mil euros, tranquilamente”.

Puedes escuchar la entrevista completa a David Sánez, el Director Comerfcial del Grupo Arnedo en COPE Rioja aquí.

Actualmente, aunque la situación en la Rioja parecen estar más calmada sigue habiendo parones en las carreteras, aquí y en el resto de España, y son muchos los camioneros riojanos que hoy están parados en las carreteras.