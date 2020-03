Los panaderos de La Rioja ponen el pan en nuestra mesa en estos tiempos de coronavirus

Las panaderías de La Rioja continúan con su actividad, dispensando un alimento esencial para todos. Ofrecen su servicio cumplimiento con todas las medidas de seguridad establecidas y entendiendo que el pan no puede faltar en ninguna mesa en estos tiempos de coronavirus.

El pan no es solo un alimento esencial, es también un alimento con tintes psicológicos. En las peores épocas o dificultades económicas se intenta que el pan no falte en nuestra mesa. Y eso es posible gracias a nuestros panaderos que trabajan antes de que amanezca para que en La Rioja no haya ningún hogar sin pan.

Eduardo Villar, al frente de Horno Arguiñano, presidente de la Asociación ARFEPAN de La Rioja y vicepresidente de CEOPPAN, no tiene dudas: los panaderos tienen que arrimar el hombro. Hay quien compra para dos días, quien congela, quien le lleva el pan a sus padres para dejárselo en el pomo de la puerta…

Villar nos recuerda también que el servicio se hace con todas las medidas de seguridad necesarias, siguiendo con pulcritud todos los protocolos establecidos. En cualquier caso, los panaderos son grandes conocedores de las bacterías porque trabajan con 'las buenas' durante la elaboración de la masa madre.

Y es que, la masa madre es un cultivo simbiótico de las levaduras presentes de manera natural en alimentos, como los cereales, en especial levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, responsable también de la fermentación del vino y la cerveza, y bacterias presentes en el medio ambiente.

En La Rioja las panaderías funcionan con normalidad, tan sólo podrían quedarse sin servicio aquellas regentadas por personas mayores, para poder protegerse.

Las recomendaciones a los clientes son las habituales: que potenciemos el pago mediante tarjetas y dispositivos móviles, y respetemos las indicaciones de higiene y distanciamiento social adoptadas en los establecimientos.