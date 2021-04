Logroño recomienda que los propietarios de perros limpien con una botella de agua sus excrementos y orines

La Policía Local de Logroño intensificará la vigilancia para evitar los orines y las heces de los perros en la vía pública, por lo que el Área de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Logroño recomienda que los propietarios de estos animales limpien con una botella de agua los excrementos y orines de sus perros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Logroño en un comunicado, la concejala responsable del Área de Bienestar Social, Amaia Castro, recuerda que la suciedad que presentan las calles de Logroño por la presencia de orines y excrementos que no son recogidos es uno de los asuntos que más quejas ciudadanas provoca y que más suciedad genera.

Tras la campaña de comunicación realizada por la Concejalía de Medio Ambiente, la Policía Local intensificará la vigilancia en las calles de Logroño para evitar actitudes incívicas por parte de los propietarios de los perros.

Por este motivo, Castro recomienda que se limpie con una botella de agua los orines de los perros, que es un acto que no cuesta nada y, sin embargo, contribuye a mantener limpia nuestra ciudad" ya que "no es justo que por el comportamiento poco cívico de unos pocos la ciudadanía no pueda disfrutar de las calles limpias”, ha dicho.

Los dueños de perros tienen una serie de obligaciones recogidas en la Ordenanza Municipal de Convivencia; entre ellas se encuentra evitar que los perros ensucien la vía pública, los parques y las plazas; esto supone que deben orinar y defecar en los lugares habilitados para ello y evitar en todo momento que lo hagan en la vía pública.