Logroño ajusta los horarios de sus autobuses por Navidad: Guía completa de cambios

El servicio de autobuses urbanos de Logroño ha anunciado la modificación de sus horarios con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Estos cambios, que afectan tanto a los servicios diurnos como a los nocturnos, buscan adaptarse a las necesidades de movilidad durante los días más señalados de estas fechas.

Horarios de Nochebuena y Nochevieja

Durante los días de Nochebuena y Nochevieja, el 24 y 31 de diciembre respectivamente, los autobuses urbanos operarán con un horario de día laborable. Sin embargo, el servicio finalizará antes de lo habitual, concretamente a las 20:00 horas. A partir de ese momento, no habrá más autobuses en circulación hasta el inicio del servicio nocturno.

Servicios en Navidad y Año Nuevo

Para los días de Navidad, 25 de diciembre, y Año Nuevo, 1 de enero, el servicio regular de autobuses quedará suspendido. No obstante, se mantendrán operativas dos líneas especiales para garantizar la conexión con el Hospital San Pedro. Estas líneas funcionarán en un horario reducido, de 9:00 a 21:00 horas, y con una frecuencia de un autobús cada hora.

Las líneas que prestarán servicio serán la Línea 1, que cubre el trayecto entre el Hospital San Pedro y Lardero, y la Línea 10, que conecta El Arco con el Hospital San Pedro. El primer servicio de la Línea 1 saldrá a las 9:00 del hospital y a las 9:30 desde Lardero. Por su parte, la Línea 10 iniciará su recorrido a las 9:00 desde El Arco y a las 9:30 desde Varea.

Servicio nocturno o 'búho'

El servicio nocturno de autobuses, conocido como 'búho', continuará funcionando durante las fiestas, de forma similar a los fines de semana y vísperas de festivos. Sin embargo, se han introducido ligeros ajustes horarios. En la noche del 24 al 25 de diciembre, el servicio comenzará a las 00:30 horas y finalizará a las 6:00 horas.

Para la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, el primer 'búho' también saldrá a las 00:30 horas, pero el último servicio se extenderá hasta las 8:00 horas de la mañana. Esta medida tiene como objetivo facilitar la movilidad durante la celebración de la Nochevieja.