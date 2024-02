Las organizaciones agrarias podrían suspender la movilización convocada el 13 de febrero en La Rioja

Las organizaciones agrarias, ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA, han querido mostrar el apoyo a las tractoradas alternativas que se están realizando estos días por las carreteras riojanas.

Además, han asegurado que "no van a romper la unidad de acción" y, por tanto, no descartan "ninguna opción" con respecto a la movilización oficial prevista para el próximo 13 de febrero. "Se hablará con los socios y se decidirá".

Como han destacado el presidente de UAGR-COAG, Óscar Salazar, el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y el secretario de UPA, Néstor Alcolea, estas tractoradas "están por encima de cualquier otra sigla o de cualquier organización".

Por ello, insisten, "tenemos que ser capaces de preservar y mantener esa unión de todos los agricultores que ahora mismo es real y queremos decirles que estamos con ellos". "Nuestras reivindicaciones son las mismas que las que estos días se están viendo en las carreteras" y, por tanto, "nuestra idea es preservar la unidad de acción.

La unidad del sector es lo que tiene que prevalecer y no descartamos ninguna posibilidad porque hay que entender que los acontecimientos se están desarrollando por horas. Estamos en una realidad cambiante y tenemos que adaptarnos".

APOYO AL SECTOR

Desde ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez ha querido reiterar el apoyo al sector en estas tractoradas. "Al final son todos nuestros socios y socias las que están ahí, son agricultores y ganaderos riojanos que se están manifestando en nuestra ccaa". Reivindican -ha dicho- "lo mismo que nosotros. Llevamos cinco años saliendo a la calle manifestando la preocupación y problemática tan lamentable que vive el sector".

Por lo tanto, "las tres organizaciones apoyamos a nuestros socios y estamos, como debe ser, a disposición de seguir trabajando con ellos para que, de una vez por todas, con esta situación tan extrema que se está viviendo, la clase política haga caso a nuestras reivindicaciones".

"Nuestro comité ejecutivo de ASAJA y la mayoría de sus socios están en la carretera y desde nuestra organización, además, hemos apoyado con el cierre de las oficinas y desde luego mostramos nuestro apoyo a los agricultores y ganaderos porque la tabla de sus reivindicaciones son las mismas que las que nosotros venimos defendiendo. Queremos que cambie todo lo relacionado con la PAC y la agenda 2030 porque solo nos lleva a la ruina".

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RIOJANO

Por su parte, el presidente de UAGR-COAG, Óscar Salazar, también ha querido reconocer "el éxito de las movilizaciones agrarias de los últimos días". "Entendemos estas tractoradas porque dan voz a lo que nosotros reclamamos desde hace tiempo ante el 'ninguneo' de los políticos". "El campo ha estallado y ahora se ven las consencuencias", ha lamentado. "Es evidente que en estas tractoradas están nuestros afiliados y por tanto seguiremos apelando a la unidad".

Además, desde la UAGR aseguran que "vamos a seguir llevando las reivindicaciones del sector agrario ante las administraciones y ante la pasividad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, solicitaremos una reunión con el presidente del Gobierno riojano para que nos reciba y recoja nuestras reivindicaciones". "Si la consejera no nos da soluciones no nos queda más remedio que apelar al presidente porque se comprometió para trabajar por todos y gobernar por todos y no lo está haciendo para los hombres y las mujeres del campo. Es necesario que nos conceda una reunión cuanto antes".

EL SECTOR "ESTÁ AL LÍMITE"

Finalmente Néstor Alcolea, secretario de UPA, también ha defendido la unión con los agricultores y ganaderos. "Queremos advertir que el sector agrario está al límite, al borde del colapso y desgraciadamente ha colapsado. Nuestra obligación es ponerlo encima de la mesa". "Nuestra voluntad es no romper la unidad que hay en las carreteras riojanas y ese es el objetivo que, por encima de cualquier otra sigla o de organizaciones, creo que tenemos que ser capaces de preservar y mantener la unión de todos los agricultores que ahora mismo es real".

Finalmente, las organizaciones explican que la situación actual es "cambiante cada hora" por lo tanto "no sabemos qué ocurrirá mañana". Aún así indican "pedimos disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes pero la situación de los agricultores y ganaderos está al límite".