UGT insiste en su objetivo prioritario: Jornada de 32 horas semanales y 4 días a la semana

El secretario general de UGT Confederal, Pepe Álvarez, ha afirmado en Logroño que la reducción del tiempo de trabajo es “fundamental”, y que para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) avanzar hacia la jornada de 32 horas semanales y de 4 días a la semana es un objetivo prioritario, que “es algo que ya se está debatiendo en el conjunto de la Unión Europea (UE)”.

Pepe Álvarez ofrecía una rueda de prensa antes de asistir al VI Congreso de Agentes Forestales y Medioambientales que se celebra en el Riojaforum del 17 al 19 de octubre. Entregaba un donativo por valor de 1.000 euros a la asociación “AMINTA”, organización de ayuda a huérfanos de Agentes Forestales y Medioambientales fallecidos en acto de servicio.

Izquierdo ha recordado que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) comienza este otoño un proceso de movilizaciones bajo el lema “Salario o Conflicto”, con una reivindicación “fundamental” que tiene que ver con la exigencia a los empresarios de subir los salarios de las personas trabajadoras. Además, ha recordado que, el 3 de noviembre, UGT y CCOO se movilizarán en Madrid en una gran manifestación para exigir que se retome la Negociación Colectiva. “Necesitamos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año que viene se suba de manera importante, con el objetivo de ayudar a aquellos que peor lo están pasando, a aquellas familias que son más vulnerables”, ha incidido el secretario general de UGT La Rioja.

El secretario general de UGT Confederal ha explicado que UGT está inmersa en una etapa de conflictividad muy importante en nuestro país, con centenares de convenios abiertos en todas las provincias, algunos de ámbito estatal. “Las organizaciones sindicales piden a la CEOE que vuelva a la mesa de negociación en un contexto como en el que estamos, con una inflación del 9 % y una situación de subida de precios absolutamente insoportable”, ha apuntado.

Además, ha recordado que, hace pocos días, se presentaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que van a ir a debate próximamente en el Congreso de los Diputados, y que para UGT “tienen una gran importancia”. “Son unos presupuestos que están pensados para intentar paliar el impacto social que tiene el aumento de los precios en nuestro país”, ha destacado Álvarez.

En este sentido, ha subrayado que estos presupuestos pretenden, por la vía de la solidaridad, que aquellas empresas que más tienen puedan repartir en favor de los que peor lo están pasando. “Nos parece positivo el aumento de impuestos para las rentas más altas y que se alivie a las familias con menos ingresos con una subida del tope mínimo de cotización hasta los más de 15.000 euros y una rebaja del IRPF para las trabajadoras y los trabajadores con ingresos inferiores a 21.000 euros”, ha señalado.

Ha calificado las medidas como “coherentes” en una situación de crisis como la que estamos, aunque para Álvarez “se podrían incluir otros asuntos no menores en la tramitación parlamentaria como la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)”. Asimismo, Pepe Álvarez se ha referido a las subidas de las pensiones para expresar que todas se deben incrementar conforme al IPC, tanto las más bajas como las más altas. “¿Qué es lo que están intentando trasladar a las personas que ganan mucho y que, por tanto, cotizan más a la Seguridad Social, que no cobrarán la pensión?”, ha defendido Álvarez, quien ha asegurado que, a algunas de estas personas, si no se les revalorizan las pensiones, les saldrá mas a cuenta tener un plan de pensiones privados y cotizar menos al sistema público.

Por último, Álvarez ha zanjado que es absolutamente imprescindible volver a las mesas de negociación. “En nuestro país hay una situación social a la que la CEOE no debería despreciar, y creo que deben ser conscientes de que en 2023 el número de convenios a negociar debe aumentar, y si no se hace, la conflictividad aumentará mes a mes”, ha terminado.