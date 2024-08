Fiestas patronales: Detonante del inicio del consumo de alcohol en menores

Es verano ya y con las vacaciones, llegan también las fiestas patronales de los pueblos, fiestas que vienen acompañadas de comidas o cenas populares, degustaciones, verbenas... y mucha diversión para quienes acuden a estas celebraciones. Pero si hay algo por lo que también destacan estas fiestas, y que está siempre presente, es el alcohol... a quien no le gusta tomarse un vino a la hora del vermut o una cervecita por la tarde con los amigos. El problema viene cuando se abusa de él, y en estas celebraciones, los jóvenes son los principales consumidores. El alcohol es la sustancia más consumida entre los jóvenes de entre 14 y 18 años ya que 3 de cada 4 admite haber consumido.

Hemos hablado con María Milagro, psicóloga Sanitaria y Vicepresidenta de ARAD, que nos ha contado que la cultura del alcohol y de festividades como estas pueden ser el detonante del inicio del consumo de alcohol en menores, que desde hace unos años viene adelantándose cada vez más... la primera toma de contacto con el alcohol está en los 12-13 años aproximadamente. La normalización del uso del alcohol y de que no haya una "conciencia social", dice María "hace que los jóvenes se nutran de esta normalización y consuman" pudiendo ser estos festejos o "muchísimos eventos que suponen una promoción del consumo de alcohol"





Y es que, en estas circunstancias es muy fácil el acceso al alcohol, ya que a diferencia de en las discotecas donde se precisa de la mayoría de edad para entrar, a estos festejos puede acceder todo el que quiera, facilitando el acceso al alcohol. Sustancia que cada vez se consume más al "estilo anglosajón, y cada vez es más frecuente", es decir, el estilo de “borrachera” o “binge drinking” esa práctica de ingerir una gran cantidad de alcohol en el menor tiempo posible.

El consumo de alcohol no es una conducta que se identifique como muy problemática en nuestro país, como sí puede serlo el consumo de otras sustancias, y puede ser precisamente esta “normalización” del consumo, lo que puede provocar que los jóvenes comiencen a tan temprana edad.

El consumo de alcohol parece que no es algo problemático, que casi podemos decir que se asume que va a pasar, pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado especialmente con los más jóvenes. Quienes tienen un papel fundamental, son los padres que no tienen que dejarse llevar por ese pensamiento que algunos tienen, y del que hablamos de “asumir que en algún momento va a pasar”. Esto, cuenta María que "conlleva que la prevención en casa no se plantee que con otro tipo de sustancias". El proiblema de esto viene porque "cuando ya se están dando los problemas de ingesta, no saben dóndedirigirse" y es que es muy importante que traten de informarse de los programans de prevención a su disposición.