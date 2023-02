La huelga de letrados acumula 870 juicios suspendidos en La Rioja con unos 15,5 millones de euros retenidos

Más de 1.500 comparecencias judiciales, entre ellas 870 juicios o vistas, no han podido celebrarse en La Rioja por la huelga indefinida de letrados de Administración de Justicia (LAJ), detalla a EFE su portavoz, Sonia Nalda.

Estos profesionales volvían a concentrarse en la puerta del Palacio de Justicia en Logroño con la pancarta "Exigimos al Ministerio de Justicia que cumpla los acuerdos firmados. Llop dimisión. Tontxu dimisión", en el inicio de su quinta semana de huelga, que comenzó el pasado 24 de enero.

Nalda ha precisado que en las cuentas de los juzgados riojanos están retenidos unos 15,5 millones de euros, una cifra que prevé aumente en los próximos días con la suspensión de nuevos procedimientos. La portavoz de los letrados, antiguos secretarios judiciales, ha expresado el malestar de todo el colectivo por la actitud de los responsables del Ministerio de Justicia, ya que las negociaciones se encuentran encalladas desde la pasada semana.

El viernes 17 de febrero, el Ministerio de Justicia y el comité de huelga de los LAJ no llegaron a un acuerdo después de una reunión que se prolongó durante 15 horas. Las principales reivindicaciones de los funcionarios son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 por ciento respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.

Nalda lamenta que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se dedique a "atacar" a los LAJ con declaraciones "incendiarias", por lo que ha instado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, "de un paso al frente y acuda a negociar" con el comité de huelga en las próximas negociaciones, que están sin convocar.