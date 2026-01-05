La hostelería celebra la remontada de Navidad pero afronta un nuevo enemigo: "No hay ningún certificado médico, no hay absolutamente nada"

El sector de la hostelería cierra el año con optimismo tras una remontada en la segunda quincena de diciembre que ha salvado la campaña de Navidad. Después de un mes de noviembre flojo y un inicio de diciembre que mantenía al sector “asustado”, la situación se revirtió a partir del día 16. Esta recta final ha permitido que diciembre represente entre un 20% y un 24% de la facturación anual para los establecimientos, consolidándose como el mes más importante del año.

El gran problema del absentismo

Sin embargo, no todo son buenas noticias. El sector hostelero se enfrenta a dos grandes desafíos laborales: la dificultad para encontrar mano de obra cualificada y, sobre todo, un creciente absentismo laboral. Según ha explicado Paco Martínez-Bergés, presidente de Hostelería Riojana, este último se ha convertido en un “gran problema” que ha ido a más durante todo el año. “Parece que está ya de moda, hoy es que me resbalé, hoy es que me duele”, lamenta sobre las excusas que se utilizan.

Este fenómeno se caracteriza por ausencias de uno o dos días que descompensan las plantillas. Los trabajadores a menudo alegan un malestar general, como “un poco de fiebre”, pero sin presentar un justificante médico. “No hay ningún certificado médico, no hay absolutamente nada”, señalan el presidente. La situación se agrava por el temor de los empresarios a presionar a los empleados, ya que la escasez de personal podría llevarlos a “quedarse solos”.

Hostelera riojana

Recortes de horario y más gastos

El impacto de estas ausencias es doble. Por un lado, sobrecarga al resto del personal y, por otro, obliga a las empresas a tomar medidas drásticas. Ante la imposibilidad de cubrir los turnos, los negocios se ven “abocados a recortar horario de cierre o de apertura”. Esta reducción del servicio, sumada a la subida de precios de los productos, provoca que los gastos “se disparen”, afectando directamente a la rentabilidad.

A pesar de estos retos, el balance general de las fiestas es positivo. Los hosteleros se muestran “contentos” y destacan el buen comportamiento de la clientela, ya que no se han producido incidentes graves. La percepción es que el gasto ha sido elevado, incluso “un poco más de lo que la gente tiene”, lo que genera cierta incertidumbre sobre la cuesta de enero. Finalmente, el sector agradece a los clientes su confianza y desea un feliz año, esperando que “como mínimo, sea como el que hemos pasado”.