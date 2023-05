Henar Moreno (Podemos-IU) preocupada: "Por primera vez parece que los jóvenes van a vivir peor que sus padres”

La candidata de Podemos-IU a la Presidencia del Gobierno de la Rioja, Henar Moreno, ha propuesto este miércoles la creación de una bolsa de vivienda en alquiler para jóvenes, con el fin de garantizar una vivienda "plena y digna", ya que la generación actual “parece que va a vivir peor que sus padres”.



Moreno ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa, en la que también han intervenido el cuarto en la lista de esta formación al Ayuntamiento de Logroño, Ramón Sánchez; la número dos de Podemos-IU al Consistorio de Nájera, Ruth Sáenz; y la militante de IU Elena Ollero.



La política en materia de juventud, ha proseguido Moreno, “es uno de los grandes retos a abordar en la próxima legislatura”, algo que se debe realizar “con la participación de los jóvenes, que son conscientes de los miedos y peligros que tienen que afrontar”.



Ha señalado la importancia de no permitir que se considere a los jóvenes como “mano de obra cualificada a bajo coste o gratuita”, para lo que se requiere de “políticas en materia de juventud que deben de ser evaluadas”.



Sánchez, quien es presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja (UR), ha destacado que, a pesar de que esta universidad es pública, “como en el resto del territorio, no es gratuita y tiene que serlo porque no debe haber barreras económicas para la educación básica ni superior”.



“No puede ser que esta universidad tenga entidades funcionando con becarios actuando como trabajadores, es un punto que no se puede permitir, sino que tienen que tener su salario”, ha planteado Sánchez, quien ha propuesto como otra medida “asegurar que el aumento de las plazas del grado de Enfermería sea una realidad”.



Por su parte, Sáenz ha incidido en la apuesta de esta formación por “el papel fundamental de la educación para prevenir los problemas de salud mental" y "dotar a los jóvenes de herramientas para el manejo de la ansiedad y el estrés”.



En su intervención, Ollero ha abogado por “un ocio alternativo no siempre relacionado con el alcohol y las drogas, mediante el fomento de espacios de expresión artística para que los jóvenes se puedan expresar”.