Un grupo de investigación de la UR elabora un cuestionario para detectar situaciones de violencia de pareja

El Grupo de Investigación PRISMA de la Universidad de La Rioja han evaluado un cuestionario, que puede ser utilizado por orientadores, psicólogos y otros profesionales, para detectar situaciones de violencia en relaciones de pareja entre adolescentes. Los resultados de este trabajo en el que han participado Javier Ortuño, como investigador principal, así como Natalia Marugán, Ana Ciarreta, Andrea Gutiérrez y Tomás Cámara-Pastor se han publicado en el artículo científico 'Measuring Violence Behaviours in the Context of Romantic Relationships during Adolescence: New Evidence about the Modified Conflict Tactics Scale' publicado por la revista 'Children'. Estos investigadores han evaluado la versión española del cuestionario MCTS (Modified Conflict Tactics Scale-Escala de Conflictos Modificada), que utilizan los profesionales para detectar relaciones de violencia en relaciones de pareja entre adolescentes. El estudio, realizado sobre una muestra de 1.248 jóvenes, confirma las evidencias de validez del cuestionario para detectar la violencia en relaciones de pareja y puede ayudar a detectar adolescentes en riesgo de ser protagonistas de diferentes formas de violencia en el futuro. El trabajo ha incluido una muestra de 1248 estudiantes de la Rioja, de los cuales 483 (38,7 por ciento) fueron hombres y 765 (61,2 por ciento) mujeres. La edad de los participantes osciló entre los 13 y los 21 años y la recogida de datos se llevó a cabo en los centros educativos. Los investigadores analizaron las propiedades psicométricas del cuestionario y constataron la adecuada fiabilidad de las puntuaciones del cuestionario y diferentes evidencias sobre su validez. Todo ello permite constatar que el cuestionario puede ser utilizado por orientadores en los centros escolares, psicólogos en el ámbito clínico y resto de profesionales para detectar comportamientos violentos recibidos e infringidos. Esta información puede resultar muy valiosa con el objetivo de poder implementar intervenciones preventivas en edades tempranas en torno a la violencia en las relaciones de pareja. Además, se analizó la relación entre las actitudes hacia la violencia de pareja y conductas violentas en las relaciones de pareja, constatando una asociación positiva y estadísticamente significativa. Es decir, unos niveles más elevados de justificación de las conductas violentas y unas actitudes de mayor tolerancia hacia la misma, se relacionan con niveles más altos tanto de violencia ejercida como de violencia sufrida. Este trabajo ha sido posible gracias a una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA 2020, concedida a Javier Ortuño, del Grupo de Investigación PRISMA de la Universidad de La Rioja.