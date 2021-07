Garrido (PP): "No ha sido una crisis de Gobierno. Es un Gobierno en crisis"

La reciente remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido objeto de análisis este lunes por parte del portavoz parlamentario del grupo popular en la cámara riojana. Jesús Ángel Garrido considera que "si Pedro Sánchez ha prescindido de su núcleo duro, de Carmen Calvo, de Ábalos o Redondo, no estamos ante una crisis de Gobierno, si no ante un Gobierno en crisis. El problema no son los ministros. El problema es Sánchez y la solución al problema Sánchez se cura con urnas".

Comparecencias pendientes

Garrido también ha denunciado este lunes en COPE Rioja que “nadie en el Gobierno Regional quiere dar la cara para defender la gestión de Concha Andreu. Estamos ante un Ejecutivo inseguro y que vive en una continua rectificación. Por eso rehúye dar explicaciones”, ha dicho el diputad

“Existen diez comparecencias de Consejeros y otros altos cargos del Gobierno de La Rioja pendientes de celebrarse”, recuerda el portavoz, quien también ha criticado al Presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, por retrasar “deliberadamente” la reunión de la Diputación Permanente hasta el 13 de julio, solicitada a instancias del PP para aprobar la comparecencia de Andreu en Pleno, que debería haberse celebrado el pasado viernes. “Es una actitud nada coherente con la recién estrenada profesionalización”, ha subrayad

En este sentido, ha lamentado que “el Gobierno aplica toda su pericia en evitar dar explicaciones en el Parlamento de La Rioja. Una falta de transparencia que se ha convertido en otra nota esencial del Gobierno de Andreu”, además de ser “carísimo, incompetente, inestable y sumiso a los dictados de Sánchez”.“Estamos ante un gobierno en descomposición que, ante sus múltiples errores a lo largo de estos dos años, juega a la defensiva y prefiere callar a dar explicaciones ante sus sucesivas crisis y las deficiencias en la gestión”, ha censurado el portavoz de los populares en el hemiciclo regional.