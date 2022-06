Ganaderos de La Rioja espetan a Concha Andreu: "Estáis extendiendo la miseria"

El Valle del Leza ha "movido" a los ganaderos de La Rioja para concentrarse a la puerta del Parlamento riojano, el día en que estaba prevista la celebración de un pleno, y clamarle a la presidenta, Concha Andreu: "Nos están arruinando cabañas enteras".

El lobo, sobre todo, pero también la gestión de la tuberculosis y el precio de los cereales han sido los motivos de la concentración, que ha reunido un centenar de ganaderos a los que se ha acercado Andreu antes de entrar al pleno.

La ganadera Maria José González, entre otros, ha recriminado a la presidenta que "la vaca está olvidada". "Te lo pido de verdad, que las mias ya están olvidadas, las 62 muertas, te lo pido por todos", le ha clamado a la presidenta. González se refería al lobo pero, a la vez, otra ganadera les recriminaba a Andreu la muerte de dos vacas por tenerlas cerradas, en pleno mes de mayo, para un saneamiento que se está haciendo cada sesenta días.

"Yo no puedo estar cada cincuenta días cerrando las vacas, que se me han muerto dos por tenerlas cerradas cuatro días, nos arruinamos", ha resaltado.

En declaraciones a los medios de comunicación, González ha explicado que "hacer una campaña en pleno invierno no pasa nada, los animales están en casa, están comiendo, se matan los que salen mal y hasta el próximo año". "Ahora ellas quieren estar en libertad y hay que tenerlas casi diez cerradas; de verdad eso es insostenible", ha resaltado. Ha pedido sentarse a dialogar: "Cómo se va a poder incorporar algún ganadero, es imposible, yo no le deseo eso a ningún chaval de veinte años, ni de treinta", ha dicho al tiempo que ha resaltado que "las épocas de saneamiento te llevan a la ruina".

La concentración de hoy, ha relatado, nace de la "desilusión". "Tenemos que hablar, nos tienen que escuchar", ha indicado. "Reunirnos aquí ha sido decisión de los ganaderos del Valle del Leza, pero hemos movido a todos, principalmente por el lobo, están arruinando cabañas ganaderas enteras, nos gusta mucho hablar de la ganadería extensiva, pero con el lobo ha pasado a estar en la cárcel".

Ha relatado cómo se ha vuelto "a la antigua usanza: coger la manta y dormir con ellas, pero con inseguridad porque ataca a las dos del mediodía y no te puedes ir a comer". La solución, ha visto, es "controlarlo". "Yo no digo matarlos todos, yo controlo a mis animales", ha dicho pidiendo que, por su parte, el Ejecutivo controle al lobo: "Que hagan un parque con sus lobos, y vivimos todos", ha dicho. Ha creído que "la solución del lobo es muy mala, o se ponen las pilas e intentan reunir a sus lobos y recogerlos, o el lobo va a matar y matar". Ha concluido señalando: "No pido actos vandálicos, pido calma y que se nos escuche".