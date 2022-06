Concha Andreu asegura que el parque natural Alto Najerilla "saldrá adelante"

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha afirmado que el parque natural Alto Najerilla "saldrá adelante" porque "es bueno para La Rioja y los habitantes de las Siete Villas", y además, es una iniciativa impulsada por los municipios de esta zona.

Andreu ha intervenido en el pleno del Parlamento riojano para responder a una pregunta formulada por el portavoz del grupo socialista, Raúl Díaz, sobre su valoración sobre la creación de este parque, que ha provocado actos vandálicos en el patrimonio natural y pintadas con amenazas e insultos.

La jefa del Ejecutivo regional ha puntualizado que este parque natural surge a instancias de los municipios de esa zona, "aunque a veces a alguien se le olvide y reniegue de esa petición". Ha recalcado que, "en democracia, el respeto a las formas lo es todo", por lo que ha subrayado que "no caben en esta sociedad los daños al patrimonio natural, las amenazas, los insultos y la homofobia contra cualquier riojano o cualquier miembro del Gobierno".

La presidenta ha dicho sobre los actos vandálicos del pasado viernes en la zona del Alto Najerilla que "los daños al patrimonio natural, los insultos y la homofobia contra un miembro del Gobierno de La Rioja no caben en nuestra sociedad".

Para la presidenta el parque natural "ampliará y potenciará la conservación medioambiental de la zona, y repercutirá en la dinamización turística, la creación de empleo, el aumento de la riqueza y en el desarrollo sostenible de este espacio". Ha asegurado que "no se entiende un parque natural, ninguno de los que ya existen, sin la ganadería extensiva" y ha afirmado que la creación de este parque es "una noticia excelente para las personas que habitan la zona", recalcando que "si se actúa pensando en el interés general, no existe una sola razón para no apoyar la creación del Parque Natural de las Siete Villas".