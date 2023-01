Este 11 de enero hemos descubierto en COPE Rioja la forma de disfrutar como nunca de ese alimento de siempre que muchos definen como el complemento de una buena comida, o el suplemento de una mala.









Si alguien trata de engañarnos, decimos que quiere «dárnosla con queso», y también utilizamos la expresión «que no te la den con queso» cuando queremos advertir a alguien de que no sea víctima de un engaño. Esta expresión tan utilizada en estos casos, proviene de cuando los antiguos bodegueros recibían la visita de los compradores de vino al por mayor y les ofrecían una cata, con tal de que probasen sus caldos antes de comprarlos. Siempre existía alguna añada de vino que salía menos bueno que otros y para que no se notase la baja calidad y fuese adquirido, lo servían acompañado de una ración de queso. El sabor y fuerte olor del queso disimulaba la baja calidad del vino, por lo que, en muchas ocasiones, el bodeguero acababa engañando a los compradores y estos terminaban comprando ese género al mismo precio que el de mayor calidad.

Sin embargo, y gracias a las buenas artes a la hora de cortar, presentar y servir originalmente este producto, la empresa 'Flores de queso' podría llegar a cambiar tanto el enunciado como el significado de dicha expresión. Porque ver trabajar a Santiago Mohedano es quedarte prendado al momento de su arte y caer rendido a sus pies, dispuesto a que sí te la dé con queso.

Audio





Mohedano, herrero de profesión, ha contado en COPE Rioja que son “una empresa especializada en el apasionante mundo del queso, y llevamos ya casi tres años dando a conocer la magia del queso en nuestro país”.

Flores de Queso nace en agosto del 2020 con el registro oficial en la Oficina Española de Patentes y Marcas para diferenciar más aún su proyecto. En la actualidad y después de 6 años en el mundo gourmet, "seguimos realizando distintos eventos de carácter inconfundible como el espectáculo de las mesas de quesos, donde creamos flores de queso en directo con sorprendentes maridajes, llegando a elaborar en un mismo momento más de 50 variedades de flores de queso diferentes".

De hecho, con los tres quesos con los que trabajan, los tres con DO (Roncal, Idiazábal y San Simón Da Costa), sus cinco emulsiones diferentes, cuatro esenciasy cinco cucuruchos distintos, "somos capaces de preparar 300 combinaciones de flores diferentes".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde su creación, el equipo se ha ido ampliando, formando y preparando para poder seguir ofreciendo un servicio donde prime la excelencia.

El queso es un alimento que aporta numerosos nutrientes y es ideal para cualquier momento del día, haciendo las delicias de los paladares más exquisitos.









En Flores de Queso "nuestra visión es crear un mundo más sostenible donde la alimentación y el deporte jueguen un papel destacado. De hecho, somos la única empresa de alimentación de referencia que se ha mantenido en la Zona Vip de cada partido del Reta Bilbao Basket durante los últimos 5 años. Nos definen nuestro talento al innovar y realizar acciones únicas -subraya Santiago- así como la pasión que hace que transmitamos a todos los que nos conocen, la emoción de disfrutar de nuevo el sabor de su infancia".

La firma selecciona únicamente quesos nacionales artesanales de calidad excepcional, "que nos permiten la elaboración de nuestras exquisitas Flores de Queso.

En su empresa continúan con la búsqueda y selección de más variedades de quesos y estudiando más maridajes que les permitan seguir sorprendiendo a sus clientes en cada uno de sus eventos. "Nuestro objetivo: transformar el instante en el que degustas un queso en un momento de relajación y disfrute para tus sentidos, y eso solo se logra buscando los productos de la mejor calidad. ¿Y cómo lo hacemos? Disfrutando de lo que hacemos, siendo eficientes y atendiendo con todo nuestro cariño y profesionalidad al público en cada una de nuestras acciones", ha concluido Mohedano.