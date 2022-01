Gerardo Moreno Sánchez es fisioterapeuta del Centro de Entrenamiento y Fisioterapia 'Salud Deportiva Alxen', en Vara de Rey, 70 de Logroño, y este martes nos ha hablado de la 'escoliosis'.

Foto: Camde.es









PREGUNTA: ¿Qué es o qué debemos entender por escoliosis?

RESPUESTA: La escoliosis es una curva hacia los lados de la columna vertebral. Normalmente se hace más notable en la época de la adolescencia que es cuando realmente se pega el estirón mas grande. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Las curvaturas pueden ser de dos tipos, de una curva es decir con forma de C, o de dos curvas o en forma de S. Luego también según los grados de desviación de la columna, en los que se pueden dividir en leve menos de 20º, moderada entre 20º y 40º y grave que es más de 50º.

P: ¿Cómo es su tratamiento desde la fisioterapia?

R: El tratamiento desde la fisioterapia se centra sobre todo en disminuir la tensión muscular, el dolor y mejorar la función en estas personas. Sobre todo es de vital importancia quitar tensión muscular en los músculos que se encuentre hipertónicos, fortalecer la musculatura que este hipotónica y reforzar el CORE (núcleo del cuerpo, que esta comprendido por la musculatura abdominal, glútea, lumbar y oblicua). También cobra vital importancia el entrenamiento de fuerza, en el cual vamos a conseguir más fuerza en la musculatura y una mejor adaptación a la carga de las diferentes estructuras de la columna vertebral, todo esto acompañado siempre de un fisioterapeuta para asegurarse de que se realizan correctamente los ejercicios e ir progresándolos según vayamos avanzando. Por eso en Salud Deportiva Alxen, tenemos la escuela de espalda en la cual tratamos los dolores que puedan provenir de la escoliosis, desde la fisioterapia, el entrenamiento y el pilates.

P: ¿Cómo se puede prevenir y cuáles son sus causas?

R: La escoliosis generalmente es de causa idiopática, es decir se desconoce su procedencia. Mayoritariamente es de origen genético. También a veces se produce una desviación de la columna por un acortamiento muscular a nivel lumbar, torácico o cervical, aunque estas escoliosis son de carácter leve y con tratamiento de fisioterapia tienen buen pronóstico. En cuanto a la prevención la respuesta es NO, al ser una patología de origen idiopático no se saben sus causas, por ello, aunque no se puede prevenir vamos a ver una serie de pautas y consejos que nos permitirán tener una mejor calidad de vida y convivir con una escoliosis de la mejor manera posible. Lo primero y más importante es llevar un estilo de vida saludable, practicar deporte, no fumar, alimentación saludable, y descansar correctamente. Pero todo esto no quiere decir que vaya a vivir con dolor toda la vida, la única solución no solo se basa en la toma de antiinflamatorios y analgésicos como se ha estado recetando durante años, ya que los últimos estudios científicos nos muestran que el trabajo de la fuerza muscular, el trabajo de CORE y la correcta adaptación progresiva a la carga ya la impacto han demostrado mejorar la discapacidad y el dolor en pacientes con escoliosis.

