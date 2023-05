Fiestón del PP en el Círculo Logroñés y la derrota sosegada del PSOE en el Moderno

Mientras los populares desataban su euforia con una fiesta en el Círculo Logroñés tras conseguir este domingo ambas mayorías absolutas en el Parlamento riojano y el Ayuntamiento logroñés, los socialistas asumían su derrota, y la pérdida de ambas instituciones, de manera sosegada en el Café Moderno.

Para los dos grandes partidos riojanos, tanto los señoriales salones del Círculo, situado frente a la sede del PP, como el centenario Café Moderno, en la planta baja de la sede del PSOE, han sido tradicionalmente los lugares de celebración de cada victoria electoral. Sin embargo, esta noche solo ha habido fiesta en honor a los populares Gonzalo Capellán y Conrado Escobar, quienes se convertirán, en las próximas semanas, en los nuevos presidente del Gobierno riojano y alcalde logroñés.

El Círculo Logroñés se ha transformado una discoteca, con barra libre de cava riojano y vino de Rioja, y mientras que la música atronaba, los protagonistas de la noche no paraban de hacerse fotos con simpatizantes, sin perder la sonrisa de la cara.

Tras la rueda de prensa para analizar los resultados electorales, la presidenta del Gobierno en funciones y candidata autonómico socialista, Concha Andreu, y el alcalde en funciones y candidato a revalidar la Alcaldía, Pablo Hermoso de Mendoza, han bajado de la sede del PSOE a la plaza Martínez Zaporta.

Allí, acompañados por sus colaboradores y los miembros de sus respectivas candidaturas, han recibido el cariñoso aplauso de simpatizantes e interventores que han colaborado este domingo en las elecciones. Tras saludar a los congregados, les han agradecido su trabajo e implicación durante la campaña, y Andreu se ha quedado un rato para tomar algo, mientras que Hermoso de Mendoza se ha marchado antes.

Ninguno de los dos ha utilizado el escenario preparado para celebrar la victoria, como ocurrió en mayo de 2019, que los operarios han desmontado rápidamente.

A pesar de que han irrumpido por primera vez tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento, con dos puestos en cada institución, los candidatos de Vox salían fugazmente a hacer declaraciones y han mostrado su alegría, sin más muestras de entusiasmo, al no ser decisivos en la formación del gobierno autonómico ni en el local.

En el resto de sedes tampoco ha habido gran alegría tras conocer los resultados electorales, a pesar de que la coalición Podemos-IU mantiene sus dos diputados regionales, aunque esta legislatura ya no serán decisivos para impulsar las acciones de gobierno, y en el Ayuntamiento logroñés han perdido uno de sus dos concejales.

Ciudadanos desaparecerá la próxima legislatura de las instituciones riojanas, al perder los cuatro parlamentarios autonómicos y los cuatro ediles en Logroño, lo que ha provocado caras largas y un espíritu sombrío entre los pocos simpatizantes de la formación naranja.

La coalición Partido Riojano+España Vaciada no ha fraguado en La Rioja, donde no ha logrado representación autonómica y su concejal de Logroño, Rubén Antoñanzas, respiraba aliviado por conservar su puesto de edil. Tampoco estaban para fiestas en el nuevo partido Por La Rioja, que no ha logrado representación autonómica ni municipal en Logroño en su primera convocatoria electoral.