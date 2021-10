Ante la proximidad de la fiesta de Todos los Santos, si tienes pensado visitar un cementerio, ya sea para rendir homenaje a un ser querido o simplemente porque te atraen los camposantos, hay una serie de normas que debes seguir y que 'Funos', el comparador de funerarias, recopila en diez sencillas normas que nunca debieras quebrantar.

1. No vayas fuera de horario

Los cementerios tienen horarios de visita publicados por una razón. Por lo general, cerrarán las puertas cuando terminen las horas de atención al público. Sé respetuoso con el difunto y también con los empleados del cementerio que, al igual que cualquier trabajador, querrán volver a casa después de una larga jornada laboral. Programa tu visita dentro de las horas publicadas.

2. No aceleres con tu coche si ves un cortejo fúnebre

Esto es simple sentido común. Si estás conduciendo hacia un cementerio y te topas con un cortejo fúnebre con familiares de un difunto, reduce la velocidad y sobrepasa los coches respetando el momento de duelo. El momento de acompañamiento de un familiar hacia el lugar de su descanso final es muy emotivo e importante en el proceso de duelo. Respétalo.

3. No dejes que tus hijos hagan ruido o griten

Habla con tus hijos con anticipación. Explícales sobre el lugar que visitarán y por qué es necesario queguarden decoro. Utiliza la visita al cementerio como una forma de enseñarles también sobre el respeto por los muertos y los que están de luto. Si tus hijos son curiosos, y la mayoría de los niños lo son, te harán todo tipo de preguntas que les ayudarán a comprender la realidad de la muerte, pero sin miedo.

4. No camines sobre las tumbas

Dentro del cementerio es importante ser respetuoso con los restos de las personas difuntas. Los cementerios, después de todo, son una de las formas en que nos mantenemos civilizados, mostrando el debido cuidado y respeto por los muertos. Evita caminar sobre las tumbas. Puedes acercarte, especialmente si intentas leer una lápida, pero siempre con respeto y cuidado de no pisarlas.

5. No te sientes ni te apoyes en las lápidas u otros monumentos conmemorativos

No es muy respetuoso. Si planeas estar allí por mucho tiempo, lleva una pequeña silla de viaje contigo.

6. Cuando hables con otros visitantes del cementerio, hazlo de manera silenciosa

El mismo consejo que sirve para tus niños, corre para ti. Si vas a hablar con otras personas, hazlo sin gritar. Ten en cuenta que la gente que va a los cementerios a menudo estará de duelo. Haz todo lo posible por evitar interrumpir su momento de soledad, el ritual de hablar con su ser querido, las oraciones o lo que sea que estén haciendo.

7. No dejes vidrio, cerámica u otros artículos que se puedan romper en la tumba

Estos objetos no solo se pueden romper sino que, eventualmente, se romperán. Tal vez no de inmediato, si tienes cuidado al dejarlo, pero sí más adelante. Ten en cuenta que un empleado del equipo de mantenimiento del cementerio tendrá que limpiarlo. Además, si no ven el objeto roto de inmediato, los niños pueden recogerlo y cortarse o dañar a otros. Simplemente no lo hagas.

8. No dejes comida o bebidas en la lápida

Aunque a veces dejar comida u otros objetos que gustaban al fallecido en vida pueda parecer un lindo homenaje, la realidad es que los alimentos y objetos orgánicos suelen atraer animales y generar suciedad en el cementerio. Por respeto a los demás difuntos y, sobre todo, al personal de mantenimiento del cementerio, no lo hagas.

9. No te beses ni te pongas afectuoso con tu pareja

Esto también debería ser obvio. Es una falta de respeto a los muertos y a los que están transitando el duelo. Un cementerio es un lugar de homenaje y de recuerdo por los que ya no están. Las muestras de afecto excesivas pueden incomodar a otros visitantes.

10. Trata de no sentirte incómodo y aprovecha tu visita

Los cementerios están diseñados para ser visitados. Si tu ser querido está enterrado (o en un mausoleo o nicho de columbario) en un cementerio local, querrás pasar y visitar su tumba. Disfruta de la belleza del cementerio de una manera circunspecta y visítalo con regularidad.