Ayuntamiento de Logroño plantea como fechas para San Mateo del 20 al 26 o del 15 al 22 de septiembre

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño convocará el próximo jueves a todos los colectivos implicados en las Fiestas de San Mateo, así como a los representantes de la comunidad educativa, para definir las fechas de celebración este año. Sobre la mesa, dos propuestas: del 20 al 26 o del 15 al 22 de septiembre.

Según la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Celia Sanz, la intención es escuchar la opinión de todos los sectores implicados antes de tomar una decisión. Ha asegurado que el equipo de Gobierno todavía no tiene nada decidido al respecto, aunque si entiende que celebrar el disparo del cohete en fin de semana arrastra a mucha más gente que fijarlo entre semana. Se reabre el debate al caer este año el 21 de septiembre, día de San Mateo, en sábado.

"Este Gobierno entiende que su responsabilidad es, al menos, llevar una propuesta a ese encuentro. En este caso hemos hecho dos, pero no están cerradas, es decir, esas son las dos propuestas que se van a plantear, pero si vemos que en el desarrollo de esa sesión existe alguna otra propuesta que pueda ser aceptada, pues perfectamente se estudiará, de lo que se trata es de estudiar ese aspecto", ha apuntado la portavoz municipal.

Respecto a si por parte del Ejecutivo local hay una posición fijada para las fechas de los Sanmateos "ahí tampoco se ha cerrado ninguna posición por parte del equipo de Gobierno, porque entendemos que hay muchos intereses en juego, es decir, el establecer de una manera fija del 20 al 26, por ejemplo, no solamente afecta a la hostelería, que por supuesto que no solamente estamos pensando en eso, sino que afecta a mucha gente de fuera que si el chupinazo no coincide con fin de semana pues evidentemente no puede disfrutar de sus fiestas".

"El hecho de que sea del 20 al 26 fijo es algo que nos parece que puede limitar esa ilusión de verdad o ese planteamiento que se hace mucha gente no solamente jóvenes sino también de otros lugares para poder visitar nuestra tierra y que sea un lugar de atracción turística. No se ha planteado el equipo de Gobierno nada fijo y desde luego en esa reunión de lo que se trata es de escuchar a todo el mundo", ha afirmado Sanz.