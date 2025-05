La estafa por la que un logroñés pierde más de 350 euros: "No se puede recuperar"

Logroño - Publicado el 15 may 2025, 13:39

Las ciberestafas están al alza en La Rioja. Según el Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2025, ha habido un incremento del más del 30% respecto al mismo periodo del pasado año. Es decir, hemos pasado de tener 517 casos a 677; 160 más en solo un curso. Dicho balance hace referencia a las localidades de Logroño y Calahorra, ya que analiza aquellas con poblaciones superiores a 20.000 habitantes.

las estafas más comunes

El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que busca engañar a las personas para que revelen información confidencial, como contraseñas o datos personales, a través de correos electrónicos o mensajes falsos que simulan ser de una fuente legítima.

La estafa por la que un logroñés pierde más de 350 euros: "No se puede recuperar"

Y es que, recibir un mensaje, ya sea por correo o SMS, puede ser peligroso. En el último año hemos conocido diferentes casos. Por ejemplo, en marzo de este mismo año la Jefatura Superior de Policía de La Rioja alertó acerca de una estafa en la que suplantaban la voz de tu asesor financiero con tal de conseguir tus datos bancarios.

También habían recibido varias denuncias sobre un correo electrónico en el que se hacían pasar por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que portaba un código malicioso que infectaba el dispositivo del usuario; o la propia estafa del hijo en apuros, con la que un joven de 27 años estafó más de 15.000 euros a vecinos de Arnedo.

diversos casos con finales diferentes

En el caso de que nos llegue algún mensaje, o una llamada asegurándonos que es nuestro asesor bancario y que necesita nuestros datos, nos dice Eduardo Villar, portavoz de la Policía Nacional en La Rioja, que debemos desconfiar. Lo que hay que hacer es cortar comunicaciones y ponernos en contacto con la entidad bancaria de cada uno para cerciorar la información.

María Ángeles ha recibido varios mensajes en el móvil alertando de que su hijo está en apuros, que ha perdido el móvil y que necesita sus datos bancarios. Pero claro, nos confiesa que alguna vez que lo ha recibido, su hijo siempre estaba a su costado.

En el caso de Patricia, su hija fue víctima de una estafa. Pinchó en un enlace que le habían enviado supuestamente desde el banco y casi tiene una pérdida económica importante. Ella tuvo suerte porque no le acabó pasando nada.

la estafa por la que perdió 350 euros

Hemos hablado con Unai. En su familia vivieron un momento angustioso. Hace alrededor de dos meses, compró una camiseta por tienda online. A priori ya había realizado todos los trámites de pago, pero, de repente, recibió un mensaje en su móvil. En él le indicaban que para recibir un paquete que había solicitado debía pinchar y rellenar el formulario con los datos que le solicitaban.

Él lo hizo y en unos minutos vio como en su cuenta bancaria faltaban 350 euros. Había sido víctima de una ciberestafa. Bloqueó inmediatamente la cuenta, pero nunca pudo recuperar su dinero: "Yo no lo he sufrido, pero mi primo sí. Él recibió un SMS en el que le ponía que su paquete había llegado que estaba esperando. Ingresó al link, puso los datos de su tarjeta y le quitaron unos 350 euros. Y claro, eso no se puede recuperar".