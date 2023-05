Escobar(PP): "Hermoso de Mendoza no plantea un debate, parece que plantea un duelo al amanecer, no son formas"

El candidato del PP al Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, ha asegurado que "el candidato Hermoso de Mendoza no plantea un debate, parece que plantea un duelo al amaneceral estilo del oeste. Yo creo que eso no son las formas en las que hay que entender la política". Así ha contestado a la propuesta lanzada ayer mismo por su homólogo del PSOE, el actual alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, para un 'cara a cara' entre ambos.

A su juicio, "el candidato Hermoso de Mendoza lleva ya mucho tiempo retando a muchos logroñeses; ha retado a los comerciantes, a veces hasta ha llegado a insultar, ayer lo hacía, a algunos arquitectos; ha desafiado a la Junta de Personal del Ayuntamiento; ha retado a UGT en el Ayuntamiento; a los hosteleros también, en algunas ocasiones, les ha faltado claramente al respeto; ha retado a los votantes de Ciudadanos, a que si no quieren que no le voten; y ahora por último, se dirige a mí, me insulta a modo de invitación para un debate".

"Yo creo que Logroño está muy alejado, y los logroñeses estamos muy alejados de ese tono, y que ya existen unos debates programados, unos debates en los que el pluralismo y la diferente representatividad ya está garantizada, tenemos que respetar la participación de las formaciones políticas que se han programado para esos debates. Esos debates se están produciendo con normalidad", ha apuntado.

Por eso, en palabras del candidato del PP, "a partir de ahí, lo que no va a consumir mi tiempo, mis energías, es contestar a Hermoso de Mendoza, sino dirigirme a los logroñeses, lo que quiero es seguir dirigiéndome a todos mis vecinos, a toda la ciudad para hacerles partícipe de ese proyecto de convivencia de consenso del que nosotros formamos parte y en el que queremos incorporar el mayor número de personas. Si alguien se quiere quedar solo, será su decisión", ha concluido al respecto.

