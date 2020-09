Con la llegada del otoño y sus primeras lluvias aparecen en los montes tanto setas como hongos, manjares que nos regala la naturaleza pero con los que hay que tener cuidado.

Unas son peligrosas y otras no, por ello es muy importante saber diferenciarlas. Así que si quieres hacer una escapada y buscar los primeros hongos de la temporada sigue estos prácticos consejos sobre micología.

1. Primeras gotas de lluvia

La llegada del otoño no garantiza la aparición de setas. El factor climático es esencial en este tema. Las lluvias de esta estación del año son las que provocan que aparezcan las primeras setas. Si el tiempo está siendo seco y el agua no llega, los hongos no salen. Así es que ya sabes, espera las primeras gotas y comienza tu búsqueda. Aprovecha también esta ocasión para disfrutar de uno de los olores más relajantes que nos regala la naturaleza, el de la tierra mojada.

2. Donde buscar setas

La forma de vida de las setas nos ofrece pistas de dónde podemos encontrarlas y existen tres caminos diferentes. Por un lado su estilo de vida parásito, es decir, se alimenta de otro organismo hasta hacerle grandes daños o, incluso, provocarle la muerte. Aquí pueden aparecer en plagas de cultivos, pero no es lo más común. Por otra parte su estilo de vida saprofita (se alimentan de materia orgánica en descomposición) hace que puedas encontrarlas en el bosque sobre ramas podridas o troncos secos. Finalmente, su forma de vida simbiótica (el hongo se asocia a las raíces de una planta) hace que puedas encontrarlas a los pies de los árboles.

3. Cuidado con las tóxicas

La recolecta de setas es una actividad que hay que ejercer con responsabilidad pues existen algunas especies altamente tóxicas. Nunca consumas una seta si no sabes de qué especie se trata al 100%. Desde la base de pie hasta la punta del sombrero tienes que saber las características del hongo.

4. Amanita Phaloides

De entre todas las especies de setas tóxicas la más extendida y peligrosa es la ‘amanita phaloides’. Por eso has de conocer sus características principales para saber reconocerla fácilmente. Huye de las setas de láminas blancas, con anillo, volva y sombrero blancuzco verdoso. Esas pueden pertenecer a esta especie que en pequeñas cantidades resulta mortal. Son muy bonitas y aparentemente apetitosas y cuando salen lo hacen en grandes cantidades.

5. Guarda ejemplares en la nevera

Dice un conocido refrán que “más vale prevenir que curar”, por eso mismo es muy aconsejable guardar ejemplares de las setas que vayas a consumir en la nevera. Si por alguna circunstancia te dieran indigestión, el médico puede valorar de qué especie de hongo se trata. Es una práctica que no cuesta esfuerzo y que en un momento dado puede ayudar al facultativo.

6. Corte con navaja

A la hora de la recolección existen una serie de trucos que pueden ayudarte. Es aconsejable cortar la seta por el pie con un cuchillo o navaja pues de este modo no se destroza el micelio (parte del hongo subterránea) que en la próxima temporada dará lugar a nuevos hongos. Además esta práctica es más higiénica pues no vas llenando de arena las otras setas recolectadas.

7. Utiliza una cesta

La estampa de la recolecta de setas en una cesta de mimbre es típica pero no fortuita. Si vas a ir a coger estos hongos no lleves nunca una bolsa de plástico para almacenarlos porque las setas fermentan fácilmente en estos recipientes y pueden resultar indigestas. Utiliza canastas que están más ventiladas y además ayudan a modo de dispensadores de las esporas que salen por sus agujeros.

8. No recojas las maduras

Si vas a recolectar setas no recojas las que están muy maduras, algo fermentadas o parasitadas pues podrían resultar indigestas. En este sentido no importa que hayas reconocido la especie y sea comestible, aún así cuando se encuentran en esta fase pueden dañarte a la hora de consumirlas así es que, ante la duda mejor dejarlas.

9. Olvida viejas tradiciones

Existen muchas leyendas y tradiciones sobre trucos para diferenciar las setas comestibles de las tóxicas. No sigas ninguno de esos consejos porque son totalmente falsos. El más extendido es el que cuenta que si el hongo mancha de negro un elemento de plata es peligroso y si no, no lo es. Esta afirmación es totalmente falsa al igual que muchas de las demás y pueden causarnos una intoxicación. La única manera de diferenciar las setas es con la vista.

10. Ni cojas ni destruyas las tóxicas

Si vas al bosque y encuentras setas tóxicas no las destruyas pues en su hábitat están cumpliendo una enorme función regeneradora. Estos hongos son tremendamente beneficiosos para el medio natural al igual que para los seres humanos. Cada uno lleva a cabo su trabajo en la naturaleza y aportan su grano de arena al conjunto por ello hay que ser cuidadosos a la hora de recolectar para propiciar que la seta que recogemos pueda crecer al año siguiente y no destruir las que no podamos ingerir.