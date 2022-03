Día Mundial del Agua y 'Peñaclara': El Agua Mineral Natural de La Rioja

Muchos no saben que al beber este tipo de agua no debemos preocuparnos por las calorías ni por la cantidad que consumimos, ya que el Agua Mineral Natural no tiene contenido calórico. Esto es especialmente importante, sea por estar en proceso de perder peso, crecer músculo o, en general, por cuidar tu consumo calórico: puedes estar tranquilo de que el AMN no alterará en nada los niveles calóricos.



En Herrera en COPE Rioja, Guzmán Sans, Consejero Delegado de Mineraqua (Peañaclara), nos ha explicado algunos de los secretos de este "tesoro" que tenemos en La Rioja. Una fuente de agua natural con una temperatura continua de 22º a pesar de estar ubicada en Torrecilla de los Cameros. "En estos momentos se extrae agua de hace 100 años", así que podemos lanzar un mensaje tranquilizador porque no les afecta a corto plazo la acuciante sequía que estamos sufriendo.