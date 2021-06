El Ayuntamiento de Logroño se suma al Día Mundial de la Bicicleta

Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra este jueves 3 de junio, el Ayuntamiento de Logroño organiza varias actividades, hasta el próximo domingo, para animar a su uso como medio de transporte urbano.

Ante la amenaza de lluvias y tormentas, el programa de actos se celebrará en el Polideportivo Titín III y no en la Plaza del Ayuntamiento como estaba previsto inicialmente. Allí, se han instalado once pequeñas carpas, donde el público podrá ver y hasta probar alguna de las 30 bicicletas urbanas que estarán expuestas, gracias a la colaboración de Ciclosfera, que aporta modelos poco conocidos como las ‘cargobicis’, y la recién creada Asociación de Comercios de Bicicletas de La Rioja, cuyos profesionales ofrecerán talleres de iniciación a la mecánica de las bicicletas en las siguientes fechas y horarios:

Viernes 4 de junio: de 17:00 a 21:00 horas.

Sábado 5 de junio: de 10 a 14:30 horas; y de 17:00 a 21:00 horas.

Domingo 6 de junio: de 11:30 a 14:30 horas.

Con el objetivo de dar una mayor visibilidad a la bicicleta urbana y de mostrar la ciudad de Logroño, desde otro punto de vista, el programa ‘Logroño se mueve’ ofrece diferentes paseos ciclistas que se llevarán a cabo en varios turnos a lo largo de tres días, para cuya participación cada persona debe acudir con su propia bicicleta:

Viernes 4 de junio: de 17:00 a 21:00 horas.

Sábado 5 de junio: de 11:30 a 14:30 horas; y de 17:00 a 21:00 horas.

Domingo 6 de junio: de 11:30 a 14:30 horas.

El 3 de junio fue reconocido como el Día Mundial de la Bicicleta por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer la singularidad, longevidad y versatilidad de este medio de transporte sostenible, asequible y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud.