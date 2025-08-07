Detenido un joven de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño

La Policía Local detiene a un joven de 24 años por agresión sexual a una mujer menor de edad

Agentes de la Policía Local de Logroño detuvieron en la madrugada del martes a un joven de 24 años como presunto autor de una agresión sexual a una mujer menor de edad.

El presunto agresor fue puesto a disposición de Policía Nacional. Asimismo, se activó el protocolo de intervención para este tipo de casos y se pusieron a disposición de la menor los recursos municipales necesarios.

Las víctimas de delitos sexuales gozan de una especial protección, por lo que desde el Departamento de Comunicación no se facilitaran datos que puedan llevar a su identificación.

RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género está atendido por trabajadoras sociales, las 24 horas, todos los días del año (disponibilidad 24/7), a través del teléfono gratuito 900 101 555. Puede recibir llamadas directas o indirectas (de personas allegadas) y se trata de un recurso directo e inmediato, que se adapta a lo que la mujer pueda precisar en cada momento.

Su finalidad es proporcionar seguridad a las víctimas, movilizar los recursos oportunos ante situaciones de emergencia. Asimismo, ofrece apoyo, información y asesoramiento ante cualquier necesidad relacionada con una situación de violencia de género.

El otro gran pilar de los recursos municipales dirigidos a la atención de las víctimas de violencia de género es la Unidad de Convivencia e Intermediación de la Policía Local, destinada a responder de forma inmediata a las víctimas ofreciendo atención, asistencia y protección de víctimas de violencia de género.

Esta unidad cuenta con los teléfonos 618273585 (este teléfono móvil está atendido las 24 horas, los 365 días del año) y el 941277077.

Ambas unidades municipales están en coordinación con el resto de recursos que ofrecen el Gobierno de La Rioja, la Delegación del Gobierno en La Rioja y los del Gobierno de España, para dar un servicio integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia y que sientan que no están solas.