Detenido por grabar las zonas íntimas de dos menores en una parada de autobús de Logroño

La Policía Nacional detiene a un hombre por grabar las zonas íntimas de dos menores en una parada de autobús en Logroño

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Logroño como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por grabar con un teléfono móvil, sin consentimiento, las partes íntimas de dos adolescentes menores de edad en una marquesina de autobús de una zona comercial de la capital riojana.

Una mujer que estaba también en la parada del autobús alertó a las jóvenes de que no se sentaran en la zona metálica porque una persona, desde atrás y al otro lado del cristal, les intentaba grabar con un móvil por debajo de la falda, ha detallado este lunes, en una nota, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Este hecho ocurrió el pasado mes de agosto sobre las 21:00 horas, cuando las dos menores esperaban el autobús urbano en una parada y se sentaron en la parte metálica en la posición de semisentadas.

Tras el aviso de la mujer, las niñas se apartaron de la zona y, al intentar dirigirse hacia el hombre, éste abandonó de forma apresurada la zona al percatarse de que le habían descubierto, mientras varias personas avisaban a la Policía Nacional.

El detenido intentaba grabar con su teléfono móvil por debajo de la marquesina del autobús simulando que se le había caído algo al suelo.

Las dos menores denunciaron los hechos ante la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, cuyos agentes identificaron y detuvieron al presunto autor, un hombre de unos 35 años, quien ha pasado a disposición judicial.