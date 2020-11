Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un nuevo nanomaterial, a partir de la seda producida por el ácaro Tetranychus lintearius, con capacidad de penetrar en las células humanas sin dañarlas y, por tanto, “con propiedades biomédicas prometedoras”.

La revista Nature Scientific Reports ha publicado en su último número el artículo del equipo científico internacional liderado por Miodrag Grbić –investigador de las universidades de La Rioja (España), Western Ontario (Canadá) y Belgrado (Serbia)- titulado ‘The silk of gorse spider mite Tetranychus lintearius represents a novel natural source of nanoparticles and biomaterials’ (https://www.nature.com/articles/s41598-020-74766-7).

En él, los investigadores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, la Universidad de Western Ontario (Canadá), la Universidad de Belgrado (Serbia) y la Universidad de La Rioja describen el hallazgo y caracterización de esta seda de ácaro, así como la demostración de su gran potencial como fuente de nanopartículas y biomateriales destinados a usos médicos y tecnológicos.

El interés de este nuevo material –que es más resistente que el acero, ultra flexible, de tamaño nano, biodegradable, biocompatible y con una excelente capacidad de penetrar en las células humanas sin dañarlas- reside en su carácter natural y su tamaño mil veces más fino que un cabello humano, lo que facilita la penetración en las células.

Estas características son ideales para su uso en farmacología y biomedicina ya que es biocompatible con los tejidos orgánicos (estimula la proliferación celular sin producir toxicidad) y, en principio, biodegradable por su estructura de proteínas (no origina residuos).

El investigador Miodrag Grbić, que encabeza el grupo internacional que lo ha desarrollado, subraya “su enorme potencial para aplicaciones biomédicas, ya que por su tamaño es capaz de penetrar con facilidad tanto en células humanas sanas como cancerígenas”, lo que lo hace idóneo para el transporte de medicamentos en terapias contra el cáncer, así como para el desarrollo de biosensores para la detección de patógenos y virus.

El 'Bicho riojano'

Tetranychus lintearius es un ácaro endémico de la costa atlántica europea que se alimenta en exclusiva de tojo (Ulex europaeus) y su tamaño ronda los 0,3 mm, por lo que es más pequeño que la coma de un teclado; y la resistencia de su seda es dos veces mayor que la seda de araña estándar.

Es una especie muy poco común que solo se ha encontrado por ahora en el municipio de Valgañón (La Rioja, España), en la Sierra de la Demanda. Fue localizado gracias a la colaboración de Rosario García, botánica y ex decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja, por lo que los investigadores lo denominan “el bicho riojano”.

La resistencia de la seda producida por la Tetranychus lintearius es dos veces mayor que la de la seda de araña, material estándar en este tipo de investigaciones, más resistente que el acero; también presenta ventajas frente a las fibras secretadas por el gusano de seda, por su más alto módulo de Young, su carga eléctrica y menor tamaño. Estas características, unidas a su ligereza, lo sitúan como un prometedor nanomaterial natural para usos tecnológicos.

Este hallazgo es fruto del trabajo del grupo internacional de investigadores liderado por Miodrag Grbić, que en 2011 secuenció el genoma de la araña roja Tetranychus urticae, publicando los resultados en Nature: https://www.nature.com/articles/nature10640.

A diferencia de la araña roja (Tetranychus urticae), el ácaro del tojo (Tetranychus lintearius), produce gran cantidad de seda y su crianza en los laboratorios del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja, al cuidado del profesor Ignacio Pérez Moreno, ha permitido llevar adelante la investigación. La seda de la araña roja es de difícil manejo y de una producción menor.