El 'Mazapán de Soto Segura' volverá a tu mesa esta Navidad. La casi mágica mezcla de almendra y azúcar que se elabora en La Rioja desde principios del siglo XX, sigue siendo la perfecta embajadora de la región, además del vino, cada final de año.

Durante la campaña de elaboración del producto, que comienza a finales de agosto y concluye unos días antes de Navidad, la marca 'de Soto Segura' elabora unas 240 toneladas de mazapán, por lo que es bastante probable que alguna caja termine en tu mesa en esta recta final del año.

César Río, la cuarta generación de la familia, es el gerente de esta conocida firma riojana y ha tenido a bien ("pero no se lo cuentes a nadie, Carlos") desvelar la receta de su exquisito producto. ("Perdóname, César. Pero no he podido evitarlo").

Reconocido producto

“Lo que empezó Bartolomé Segura hacia finales del siglo XIX como algo artesanal, hogareño y de una extraordinaria calidad, se ha convertido en los afamados Mazapanes de Soto. Así lo acreditan los premios y medallas obtenidos ya desde 1903. Desde entonces, cuatro generaciones Segura venimos elaborando exquisitos mazapanes de Soto que hoy se han convertido en algo imprescindible en muchas mesas y sirven como embajadores de nuestra Rioja en gran parte del mundo”, explica orgulloso el gerente de esta firma.

“Nuestra primera fábrica situada en un medio rural, concretamente en Soto en Cameros, a 30 kilómetros de Logroño, se ha transformado hoy en una dinámica factoría, ubicada en Logroño. Y lo que fue una aventura de recuperación gastronómica de nuestro pueblo -añade Río- se ha convertido en un viaje emocionante, donde conceptos como calidad y fabricación rigurosa han tomado una importancia capital”.

El gerente de la marca insiste en este último capítulo. “Comprobar una y otra vez que el producto que ponemos a disposición del consumidor es el óptimo es nuestra máxima diaria. Nuestros profesionales trabajan de sol a sol para perfilar el mazapán perfecto, darle el color y el sabor que han convertido nuestra marca en toda una referencia digna del mejor gourmet. Y sólo utilizamos materias primas de primerísima calidad porque entendemos que su compra es una inversión para la salud del consumidor. Solamente por esta razón, merecen la pena todos los esfuerzos que en materia de seguridad y control llevamos a cabo. Sobre todo este año, en el que estamos cuidando al máximo la seguridad higiénico-sanitaria en todo el porceso. Un muy bajo precio a cambio de la fidelidad del cliente, que apreciamos como la mejor recompensa a un trabajo bien hecho”.

El mazapán de Soto y el bombón de mazapán son los productos estrella de esta firma riojana, que vende en toda España y que hoy, 117 años después de su primer premio registrado, sigue elaborándolos de la misma forma artesanal que hace más de un siglo.