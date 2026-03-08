Desarticulan un grupo criminal responsable de una oleada de 45 robos en viviendas y trasteros de La Rioja

La Guardia Civil en La Rioja ha dado por finalizada la Operación 'Capoeir', que ha permitido detener a dos jóvenes de 20 y 22 años, naturales de Brasil y con residencia en Haro. Se les considera presuntos autores, en distintos grados de participación, de un total de 45 delitos de robo con fuerza y tentativas en las localidades de Haro y Gimileo. Sobre un tercer implicado, de 19 años y nacionalidad búlgara, se ha dictado una orden de búsqueda y detención.

Guardia Civil 45 robos en viviendas y trasteros de Haro y Gimileo

Un modus operandi perfectamente definido

Los implicados actuaban siguiendo un plan perfectamente trazado. Antes de cada robo, realizaban un reconocimiento de la zona, estudiaban las vías de escape y seleccionaban los inmuebles. Operaban siempre de madrugada, empleando la fuerza y herramientas para fracturar las puertas de acceso a trasteros y viviendas, mientras uno de ellos realizaba labores de vigilancia.

Una vez dentro, su objetivo eran los objetos de fácil transporte y rápida venta en el mercado ilícito, como herramientas, material electrónico, bicicletas, patinetes y televisores. El valor total de los efectos sustraídos supera los 20.000 euros, mientras que los daños ocasionados en los inmuebles excedieron los 12.000 euros, lo que refleja el importante perjuicio económico causado.

La investigación tras la alarma vecinal

La investigación se ha desarrollado durante meses, a raíz de un aumento sostenido y significativo de robos en trasteros y segundas residencias de Haro y Gimileo. Esta situación generó una creciente preocupación entre los vecinos y una notable sensación de inseguridad, ya que los autores llegaron a actuar hasta en tres ocasiones en un mismo edificio de viviendas.

El análisis del patrón delictivo, que se repetía sistemáticamente, permitió a los investigadores centrar las sospechas sobre los tres individuos. La operación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Apoyo de Haro, se enmarca en el Plan contra el Robo en Viviendas que la Guardia Civil desarrolla a nivel nacional. Además, la investigación ha confirmado que los detenidos ya contaban con antecedentes por otros 19 robos en trasteros en la provincia de Salamanca, cometidos con el mismo procedimiento.