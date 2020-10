Cuarto Creciente Montessori School de Logroño sitúa al niño/a como sujeto activo de su aprendizaje

Cuarto Creciente Montessori School es un centro escolar privado, autorizado por la New England Association of Schools and Colleges (Boston, USA), que surge de la inquietud por crear un centro "acorde con los principios de la crianza respetuosa".

Está, a su vez, autorizado por la Consejería de Educación de La Rioja. Es, además, un colegio Montessori, en el que todo el equipo docente está formado como Guía Montessori con másteres oficiales.

En sus aulas, el número máximo de alumnos es de 20, y están acompañados por dos guías en cada aula, es decir, no trabaja con asistentes, sino que el alumnado, en todo momento, es atendido por guías cualificadas. La ratio docente/alumno de las aulas es, por tanto 1/10 y su autorización estadounidense le acredita como internacional, y dada esta condición, el centro es también bilingüe.

Una de las principales características del método Montessori es que no se percibe al niño/a como un ser vacío al que hay que llenar de conocimientos, sino que los conocimientos son percibidos por el niño/a como consecuencia de sus propios razonamientos. Es decir, el niño/a es el sujeto activo de su aprendizaje.

Pero Cuarto Creciente no sólo es un colegio Montessori en el que se aplica el método de manera rigurosa, sino que no prescinde de los conocimientos tan necesarios que aporta la neuromotricidad como base del desarrollo cerebral.

Cuarto Creciente Montessori School es, por tanto, un centro cuya máxima es el RESPETO. El respeto por el niño/a, por su ritmo, su individualidad, sus procesos, sus sentimientos y sus necesidades. Nace así este proyecto, un colegio mixto y laico, que a través del método Montessori , imparte las enseñanzas del currículum del segundo ciclo de Educación Infantil, desde los tres hasta los seis años y Educación Primaria, de seis a doce años.

Más información en su página web www.montessoricuartocreciente.es