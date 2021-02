Este martes, 9 de febrero, se celebra el Día de Internet Segura. Y por este motivo, Fundación MAPFRE, Twitter y PantallasAmigaspromueven un estilo de vida digital equilibrado y saludable a través de la campaña “Móvil y Videojuegos. Disfrutar sin Abusar”, una llamada a la reflexión y a la toma de conciencia en relación al uso excesivo de pantallas, que afecta de manera creciente al conjunto de la población y de manera especial a las y los adolescentes. Son muchos los hogares donde el abuso del móvil, normalmente asociado a redes sociales, y de videojuegos, es motivo de preocupación y conflicto.

Las tres entidades promotoras de la campaña sostienen que el uso abusivo de móviles y videojuegos supone un reto creciente impulsado por el confinamiento y la restricción de alternativas de ocio y socialización derivadas de la COVID-19. Y entre los efectos nocivos del uso descontrolado del móvil, los expertos se refieren al atropello de peatones, síndrome del cuello roto o la ya conocida como “wasapitis”.

Jorge Flores, director y fundador de PantallasAmigas, ofrece algunas de las claves de la iniciativa en COPE Rioja.

Enganche o adicción

Se habla con frecuencia de enganche o adicción, si bien clínicamente esta patología solamente está reconocida en relación a alguna categoría de videojuegos. Aun sin llegar a ser un trastorno de la conducta, el uso abusivo de pantallas no deja de constituir, como todo exceso, un problema con consecuencias para el bienestar y la salud. Prueba de ello son términos como “Fomo” (Fear of missing out, miedo a perderse algo), “Nomofobia” (No mobile phobia, miedo irracional a estar sin el móvil) o “Vamping” (referido al uso nocturno), que nacieron para describir situaciones en las que se da una relación problemática con el móvil.

La campaña ha contado con la participación de cerca de un centenar de estudiantes de ESO de varios centros educativos, quienes han expuesto sus puntos de vista, han colaborado en el tono y el formato de los mensajes.

5 mensajes principales

La campaña de sensibilización se construye en torno a cinco mensajes principales, cada uno de los cuales se ha desarrollado en formato gráfico (viñeta) y audiovisual (animación) de forma que puedan ser divulgadas, de forma concisa y clara, en diversas plataformas y redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok).

Los cinco mensajes de la campaña “Móvil y Videojuegos. Disfrutar sin Abusar” son:

1. “Con la salud no se juega porque pasa factura”. Problemas visuales, trastornos musculoesqueléticos, sedentarismo y obesidad, entre otros.

2. “Las renuncias son inevitables y hay que elegir”. Aislamiento de la familia o amistades cercanas, abandono de obligaciones…

3. “Identificar y gestionar los impulsos es necesario”. Consulta compulsiva del móvil e incapacidad de prescindir de él.

4. “Hay un mundo también fuera de la pantalla”. Pérdida de contacto con el entorno y sus oportunidades.

5. “Dormir lo necesario es imprescindible para el día”. Déficit de sueño que resta capacidad para la vida académica, social y laboral.

En esta misma línea de trabajo, el pasado mes de Julio se lanzó la campaña “Las 10 ventajas del modo avión” para invitar a valorar la oportunidad y la necesidad de la desconexión.

Obesidad, problemas visuales y falta de sueño

El exceso de uso del móvil o de los videojuegos conlleva en sí mismo consecuencias importantes para la salud física. Un estudio presentado en el último Congreso Europeo de Obesidad (en el que participaron más de 4.000 niños de 2 a 11 años de ocho países europeos) destaca que cada hora extra de pantalla supone un 16% más de probabilidades de sufrir sobrepeso u obesidad. Por su parte, un informe de la asociación Visión y Vida concluyó que en 2018 el 60% de los jóvenes entre 17 y 27 años eran miopes e identificó entre sus causas el abuso de pantallas desde edades tempranas y la menor realización de actividades con luz natural exterior.

Atropello de peatones

Distraídos con el móvil, síndrome del cuello roto, o la llamada “wasapitis” son otros efectos nocivos del uso descontrolado del móvil. En relación al bienestar social y emocional, un estudio conjunto de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo indica que un uso compulsivo del móvil no solo no mejora nuestras relaciones sociales, sino que podría incluso poner en peligro algunas de ellas, así como ser fuente de estrés.

Por otro lado, un estudio realizado antes del confinamiento por la Fundación MAPFRE y la Universidad de Valencia reveló que el 17% de los chicos menores de 11 a 20 años realizaba un uso abusivo de los videojuegos, porcentaje que en ellas es del 2,2%.

Jorge Flores, Director de PantallasAmigas pone el énfasis en el fomento de una perspectiva consciente y crítica del autoconsumo de pantallas que nos permita en todo momento tomar decisiones adecuadas respecto a dónde están los límites en la cantidad y el tipo de uso que les damos. Se trata de aprovechar las oportunidades y ventajas de móviles y videojuegos y en equilibrio y armonía con otras facetas y actividades cotidianas e importantes de la vida.