El tío de Álex, el menor asesinado en Lardero: "Creo que se lo llevó directamente agarrado del cuello"

El ‘El Cascabel’ de TRECE habla con Gonzalo Martín, tío del menor asesinado en la localidad riojana de Lardero. Los familiares y apuntaban que se podía haber evitado: “Creo que se podría haber evitado fácilmente porque este hombre ya tenía dos denuncias de las madres de dos niños y parece que se han quedado en saco roto. Este señor disfruta de 39 permisos penitenciarios y creo que tenía que haber habido un mayor control de esta persona para evitar este crimen. Estoy convencido de que se podía haber evitado”.

El presunto asesino, Francisco Javier Almeida,ha vuelto a dormir en la cárcel. Ya está en prisión, 571 días después, de donde salió en libertad condicional en abril del año 2020, sin liquidar la condena por otro asesinato, el de una agente inmobiliaria. “Creo que este señor no tiene nada de reinsertado. Su intención es de seguir haciendo daño y dejar un reguero de sangre por donde pase. Este señor no se va a reinsertar en la vida, para él no existe esa palabra. No puede estar suelto y a las pruebas me remito, ha acabado con la vida de mi sobrino”, apuntaba Gonzalo.

El pequeño Álex se encontraba en un parque infantil donde, varios vecinos, ya le habían visto merodear días antes: “Me consta que una madre había ido a la Guardia Civil y realizó una denuncia formal entre una semana y 15 días antes. Le enseñó a una niña unos pajaritos e intentó secuestrar a una de las niñas”.

Una de las teorías apuntaba a que podría haber engañado al pequeño con la excusa de enseñarse un perro, pero no parece que encaje con la realidad: “No. De pequeño ha habido perros cercanos a él, pero nunca se acercaba. El crío va creciendo, tiene 9 años, y no creo que esa haya sido la excusa. Tengo otra versión, que lo cogió por el cuello y se lo llevó y el crío, poco a poco, se fue asfixiando. Es mi opinión personal”.

Francisco Javier Almeida a vuelto a la cárcel de Logroño, presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en Lardero

Gonzalo describe lo poco que saben de lo acontecido, ya que ningún adulto presenció la escena: “Estaba con una niña de 4 años, y sus padres no estaban, pero le habían marcado a esa niña una línea que no podía cruzar y vio cómo, supuestamente, se lo llevaban. De donde estaban, a donde lo llevó no hay más de 25 metros. Para mí se lo llevó directamente del cuello”, describe el tío del menor.

“Empezaron a buscar por otro lado, pero, en cuestión de 40 minutos dieron con el piso. Gracias a Dios que dieron con el asesino porque si no lo llegan a encontrar estoy convencido de que se lo lleva y nos tiramos toda la vida sin saber dónde está nuestro Álex”. El pequeño Álex no era hijo único, tenía un hermano menor de 6 años de edad: “Tiene un hermano al que estaba muy unido. Su hermanito, sin Álex, no es nada. Tiene 6 años y el golpe para su hermano es terrorífico. Pregunta dónde está su hermanito y está en el cielo, según él, y lo va asimilando muy poco a poco”.