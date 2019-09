Consulta aquí las líneas de autobuses urbanos afectadas por el desfile de la Policía Nacional de mañana

Con motivo de la celebración de diferentes actividades comprendidas dentro del día del Patrón de Policía Nacional, mañana jueves, 25 de septiembre, se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano conforme al siguiente detalle desde las 8:00 hasta las 14:30 horas.

Línea 2

Yagüe – Varea: Av. Gran Vía Juan Carlos I – Av. Jorge Vigón –c/ Villamediana – Av. de Colón – Av. de la Paz.

Varea – Yagüe: Av. de la Paz – Av. de Colón – Av. Jorge Vigón – Av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios -Valdegastea: Av. de la Paz – Av. de Colón – Av. Jorge Vigón - c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – Av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – Av. de Colón - Av. de la Paz.

Línea 7

El Arco - Polígono Cantabria: Av. Gran Vía Juan Carlos I – Av. Jorge Vigón –c/ Villamediana – Av. de Colón - Av. de la Paz.

Polígono Cantabria – El Arco: Av. de la Paz – Av. de Colón – Av. Jorge Vigón – Av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9

Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – Av. Jorge Vigón –c/ Villamediana – Av. de Colón - Av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – Av. Viana – c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – Av. Doce Ligero – Av. de Colón - Av. Jorge Vigón – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

Hospital San Pedro - El Arco: Av. de la Paz – Av. de Colón – Av. Jorge Vigón – Av. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco - Hospital San Pedro: Av. Gran Vía Juan Carlos I – Av. Jorge Vigón –c/ Villamediana – Av. de Colón - Av. de la Paz.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.