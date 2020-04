¿Cómo ha afectado a los niños este mes de confinamiento?

El Ministerio de Sanidad considera que dejar salir a los niños de casa para dar paseos diarios es una medida que "podría llegar a ser beneficiosa" si se toma "correctamente" y cree que sería aplicable en todas las comunidades autónomas.

Lo ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ha recordado que durante el estado de alarma el responsable de tomar ese tipo de decisiones, como la que respecta a los niños, es el Gobierno y ha reconocido que algunas de las medidas de control que se están aplicando, a medida que se van generando mejores hábitos en la población, "se pueden poner sobre la mesa como acciones que se pueden ir modificando en el futuro". Y una de ellas, ha precisado, es la posibilidad de que los niños puedan salir con sus familiares a la calle a diario en algún momento determinado, aunque ha señalado que "no depende únicamente de Sanidad".

"Hay que valorar correctamente si es una medida beneficiosa y yo entiendo que, en principio, podría llegar a serlo", ha dicho Simón, quien ha explicado que habría que aplicar mecanismos adecuados para implementarla y controlar los excesos y abusos. No se puede hacer de manera improvisada".

En cuanto a si se debería adoptar de manera uniforme en todas las comunidades autónomas, Simón ha valorado los beneficios de que las medidas que se han tomado hasta ahora se haya hecho de forma homogénea. Y la de los niños es "una medida que puede beneficiar a todos y, si se toma correctamente, sería aplicable en todas las comunidades autónomas", ha apuntado.

El Consejo General de la Psicología ha pedido dar prioridad cuando se estime pertinente por parte de las autoridades sanitarias a las salidas de los niños a la calle de forma gradual, acompañados de un adulto y durante una hora diaria para preservar su salud mental y la de sus familias.

Hasta nueva orden, Jesús Jiménez, psicólogo riojano especialista en emergencias, nos aconseja pensar a corto plazo. Según nos explica, es conveniente que seamos conscientes de que "hoy no se puede salir a la calle y pensar así en alternativas creativas". En este sentido, también hay que mandar un mensaje de tranquilidad a las familias para que no se generen faltas expectativas, "no hay que exigirse demasiado porque hay que entender la tensión de los adultos como consecuencia de la incertidumbre constante".

Entre las posibles consecuencias del confinamiento en niños y adolescentes, se habla de "alteraciones del estado de ánimo, estrés, trastornos de la conducta alimentaria o síntomas de ansiedad". Pero es conveniente saber que, en general, los pequeños están bien "porque tienen una gran capacidad de adaptación".

En las posibles futuras salidas, apuntan los psicólogos, habría que evitar el contacto con otras personas, especialmente otros menores, y el uso de parques infantiles.

De momento, hay que continuar con pautas de entretenimiento pero también nos recomiendan que los padres o cuidadores tengan "espacios propios". Y, en cuanto a las nuevas tecnologías, entra en juego la conocida "negociación con ellos, el tira y afloja", incluso la posiblidad de elegir pequeños momentos para "jugar con ellos y convertirnos de forma temporal en amigos 'on line' para establecer un vínculo con ellos y conocer esos juegos de primera mano.

Son solo estrategias alternas, que pasan por ejercicio físico creativo en casa, juegos de mesa tradicionales, videojuegos siempre bajo el control y los límites adecuados, aprender a cocinar, ayudar a los padres en las tareas de casa y también, momentos para el aburrimiento y el fomento de la creatividad.