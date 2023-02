A finales del siglo XIX, el maestrante sevillano Conde de Santa Bárbara consiguió hacer realidad su proyecto de que a ningún logroñés le faltara el alimento y no lo recibiera como limosna. Ese es el origen de la Cocina Económica en la capital riojana, inaugurada oficialmente el 26 de septiembre de 1894.









Y al igual que su fundador no estuvo solo en ese primer momento tan importante, puesto que contó con un nutrido grupo de colaboradores, la organización tampoco está sola en la actualidad, gracias no solo a las 'Hijas de la Caridad', que son quienes prestan sus servcios desde entonces, sino también al apoyo diario y constante de un centenar de voluntarios que hacen posible que aquellos que no disponen de medios puedan tener a su disposición un plato de comida caliente, tanto al mediodía (a partir de las 13 horas) como al atardecer (20 horas).

Audio









Lo ha expliado en COPE Rioja Emilio Carreras, presidente de la entidad y también de la Federación Riojana de Voluntariado Social, quien ha recordado que a lo largo de los años, sin abandonar su fin fundacional, ha ido actualizando su labor en función de las nuevas necesidades de la población logroñesa.

Entre ellas cuenta con pensión completa para trabajadores y jóvenes estudiantes en busca de trabajo o para ancianos que viven en condiciones precarias, sin lazos afectivos y con un alto deterioro físico y psíquico. Y también se trata a personas sin hogar y sin techo con problemáticas de alcoholismo. Además, se generan nuevas opciones de alojamiento y atención infantil.

En resumen, desde que arrancara la institución, hace ya casi 130 años, se ha intentado ofrecer alternativas a los problemas individuales y colectivos de las personas, en situación de vulnerabilidad o precariedad, saliendo al paso de sus necesidades a través de los diferentes proyectos.

En la actualidad se cuenta con cinco proyectos fundamentales: Comedor social, desde el 26 de septiembre de 1894; Programa de Acogida y Atención Integral (PAAI), desde 1994; Alojamiento alternativo Ricardo Rodríguez, desde el 5 de junio de 2005; Centro de Educación Infantil Entrepuentes, desde septiembre de 2005, y Cooperación al desarrollo.